Российские ученые в метеорите нашли следы внеземной жизни

Группа российских ученых из Института палеонтологии Российской академии наук (РАН) и Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) показали детальные фотографии окаменевших микроорганизмов, находившихся внутри метеорита, который, как предполагают, старше Земли.

На фотографиях — окаменевшие бактерии, сохранившиеся внутри метеорита Оргей, найденного во Франции в 1864 году. Это самое крупное небесное тело из редкой группы хондритов CI, небесное тело тщательно изучается учеными из-за высоких концентраций ртути и изотопно аномального ксенона, не характерных для метеоритов этого типа.

По мнению российских учёных, эти бактерии являются "неоспоримым доказательством существования жизни на другой планете, которая старше Земли".

"Изображения, которые мы сделали, четко интерпретированы. С ними сейчас не поспоришь", — говорит главный научный сотрудник Астробиологического центра ОИЯИ Алексей Розанов (цитата РИА Новости).

Ученые планируют выпустить альбом, содержащий все фотографии, в ноябре.