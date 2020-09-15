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Найден способ редактировать гены домашнего скота

Группой учёных из США и Великобритании созданы генно-модифицированные животные, которые могут служить "супер-папами" или "суррогатными родителями".

Найден способ редактировать гены домашнего скота

Об этом сегодня сообщает ВВС.

Исследователи использовали высокотехнологичный инструмент редактирования генов, чтобы "выбить" ген мужской фертильности в эмбрионах животных — они рождались стерильными, но после инъекции сперматозоидов от животных-доноров начинали вырабатывать "улучшенную" сперму, в которой "заложен" определённый генетический материал.

"Эта методика позволит суррогатным самцам производить потомство, несущее генетический материал ценных элитных животных, таких как, например, призовые быки", — говорит профессор Джон Оутли из колледжа ветеринарной медицины Вашингтонского государственного университета.

По его словам, это будет шагом в направлении генетического улучшения поголовья скота для решения продовольственной проблемы:

"Это может оказать серьезное влияние на решение проблемы отсутствия продовольственной безопасности во всем мире. Если мы можем справиться с этим генетически, то это означает, что меньше воды, меньше корма и меньше антибиотиков мы должны вводить в животных."

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