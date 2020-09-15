Найден способ редактировать гены домашнего скота

Группой учёных из США и Великобритании созданы генно-модифицированные животные, которые могут служить "супер-папами" или "суррогатными родителями".

Об этом сегодня сообщает ВВС.

Исследователи использовали высокотехнологичный инструмент редактирования генов, чтобы "выбить" ген мужской фертильности в эмбрионах животных — они рождались стерильными, но после инъекции сперматозоидов от животных-доноров начинали вырабатывать "улучшенную" сперму, в которой "заложен" определённый генетический материал.

"Эта методика позволит суррогатным самцам производить потомство, несущее генетический материал ценных элитных животных, таких как, например, призовые быки", — говорит профессор Джон Оутли из колледжа ветеринарной медицины Вашингтонского государственного университета.

По его словам, это будет шагом в направлении генетического улучшения поголовья скота для решения продовольственной проблемы: