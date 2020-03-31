Учеными НИИ эпидемиологии разработан высокоточный тест для диагностики коронавируса.
Сообщение об этом размещено на сайте Роспотребнадзора.
Как следует из текста документа, новый тест
"Диагностический набор успешно прошел клинические испытания и 25 марта зарегистрирован для использования в РФНовый тест соответствует всем современным требованиям к чувствительности и специфичности и позволяет выявлять в одном исследовании не только SARS-CoV-2, но дифференцировать его от других SARS-Cov-родственных вирусов, а также MERS-Cov (Ближневосточный респираторный синдром)", — сообщает Роспотребнадзор.
По оценке специалистов санитарного ведомства, теперь можно будет выявлять
В России не будет нарастания эпидемии коронавируса по типу ядерной реакции, но есть тип инфекции при которой летальность - 100%, уверен вирусолог Виктор Зуев.