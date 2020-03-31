Учеными НИИ эпидемиологии разработан высокоточный тест для диагностики коронавируса.

Сообщение об этом размещено на сайте Роспотребнадзора.

Как следует из текста документа, новый тест

"Диагностический набор успешно прошел клинические испытания и 25 марта зарегистрирован для использования в РФНовый тест соответствует всем современным требованиям к чувствительности и специфичности и позволяет выявлять в одном исследовании не только SARS-CoV-2, но дифференцировать его от других SARS-Cov-родственных вирусов, а также MERS-Cov (Ближневосточный респираторный синдром)", — сообщает Роспотребнадзор.