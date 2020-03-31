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Источник Правда.Ру

Роспотребнадзор: в России изобретен высокоточный тест на коронавирус

Эврика » Изобретения

Учеными НИИ эпидемиологии разработан высокоточный тест для диагностики коронавируса.

Сообщение об этом размещено на сайте Роспотребнадзора.

Как следует из текста документа, новый тест

  • не дает ложноположительной реакции,
  • ускоряет проведение лабораторной диагностики до 2,5 часов,
  • значительно упрощает процесс исследования анализа на коронавирус,
  • может определить, есть ли у человека иммунитет к COVID-2019.

Прибор готов к использованию

"Диагностический набор успешно прошел клинические испытания и 25 марта зарегистрирован для использования в РФНовый тест соответствует всем современным требованиям к чувствительности и специфичности и позволяет выявлять в одном исследовании не только SARS-CoV-2, но дифференцировать его от других SARS-Cov-родственных вирусов, а также MERS-Cov (Ближневосточный респираторный синдром)", — сообщает Роспотребнадзор.

По оценке специалистов санитарного ведомства, теперь можно будет выявлять

  • заболевших на ранних стадиях,
  • носителей инфекции у кого заболевание протекает без симптомов.
Темы коронавирус роспотребнадзор тест для диагностики
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