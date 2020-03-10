Ученые из Университета Сунь Ятсена выяснили идеальную температуру для распространения коронавирусной инфекции. Она составляет 8,72 градуса по Цельсию. Исследователи провели ряд экспериментов, которые подтверждают, что новый тип коронавируса очень чувствителен к высоким температурам.
Эту теорию подтверждает и климатическая статистика. Наибольшие показатели распространения коронавируса в Китае наблюдались, когда температура воздуха приближалась к отметке 8,72 градуса.
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