Китайские медики обнаружили ахиллесову пяту у коронавируса

Ученые из Университета Сунь Ятсена выяснили идеальную температуру для распространения коронавирусной инфекции. Она составляет 8,72 градуса по Цельсию. Исследователи провели ряд экспериментов, которые подтверждают, что новый тип коронавируса очень чувствителен к высоким температурам.

Эту теорию подтверждает и климатическая статистика. Наибольшие показатели распространения коронавируса в Китае наблюдались, когда температура воздуха приближалась к отметке 8,72 градуса.