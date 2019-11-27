Российские ученые объяснили систему "хранения" слов в мозге

Журнал "Human Brain Mapping" опубликовал результаты исследования Московского государственного психолого-педагогического университета. Ученые учреждения определили механизм хранения смысла глаголов в памяти человека. Они утверждают, что эти знания могут помочь в проведении терапии патологий, связанных с дефектами речи.

Исследования показывают, что человек в среднем хранит в памяти несколько десятков тысяч слов. На поиск нужного слова в памяти уходит всего несколько сот миллисекунд. Долгое время ученые предполагали, что слова и их смысл хранится в отдельном участке памяти, однако последние исследования показывают, что это не так. Например, слово "бежать" хранится в том же участке мозга, который отвечает за движение ног. В то же время смысл слова "желтый" хранится в участке мозга, который воспринимает цвет.