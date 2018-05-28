Квартиры с патио появились в центре Москвы

Всего 18 квартир и апартаментов с патио представлено на первичном рынке элитной недвижимости в центре Москвы. По данным Kalinka Group, их стоимость составляет от 358 тыс. до 1100 тыс. руб. за кв.м.

По мнению аналитиков, наличие патио повышает привлекательность жилья на первом этаже. Благодаря отдельному входу и небольшому приватному палисаднику создается комфортная атмосфера жизни в доме с собственным участком. О востребованности необычного городского формата свидетельствует и высокий спрос со стороны покупателей.

В частности, по данным Kalinka Group, апартаменты с патио представлены на Малой Ордынке. Их стоимость составляет от 413 тыс. руб. до 496 тыс. за кв.м. Здесь предлагаются всего семь апартаментов площадью от 85 до 144 кв.м с отдельным входом с улицы и небольшим патио шириной до 3 кв.м.

Председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева отмечает, что на первичном элитном рынке предложение таких квартир крайне ограничено, большая часть представлена вторичными объектами.

По словам директора по маркетингу группы компаний Insigma Кирилла Бортова, иметь собственный зеленый палисадник, живя в центре Москвы, — редкая возможность. Если на окраинах города и в загородных проектах такое предложение распространено, то в центре из-за высокой стоимости земли, девелоперы вынуждены как правило отказываться от подобных концепций.