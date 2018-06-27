С помощью "Гранель" обманутых дольщиков станет меньше

ГК "Гранель" приняла решение о достройке двух домов для обманутых дольщиков. Речь идет о долгостроях на улице Тарасовская в Королеве и корпуса №7 жилого комплекса "Эстет", расположенного в мкр. Климовск городского округа Подольск.

Решение об оказания содействия застройщику «Партнер-Капитал» в завершении строительства жилого дома на 552 квартиры на улице Тарасовской в г. Королеве ГК «Гранель» приняла на основании договоренностей с Министерством строительного комплекса Московской области совместно с администрацией г. Королева.

На данный момент специалисты ГК «Гранель» обследовали дом, составили графики и списки того, что нужно доработать и исправить. Объем инвестиций на достройку составит более 100 млн рублей. Ввод дома в эксплуатацию и передача ключей запланированы на сентябрь 2018 года.

Строительство трехсекционного 25-этажного жилого дома в зеленом районе со сложившейся инфраструктурой в непосредственной близости от реки Клязьма началось в 2012 году компанией ООО «Партнер - Капитал». В доме на Тарасовской, 14 до сих пор не решены проблемы с пожарной сигнализацией, системой дымоудаления, подключением к постоянной схеме электроснабжения, парковкой, благоустройством, также для работы котельной не получен допуск.

Решение о завершении строительства корпуса №7 жилого комплекса «Эстет» принято ГК «Гранель» на основании договоренностей с Министерством строительного комплекса Московской области совместно с администрацией г. о. Подольск.

Объем инвестиций на достройку объекта составит более 60 млн рублей. Ввод дома в эксплуатацию и передача ключей запланированы на окончание 2018 года.

Свою историю ЖК «Эстет» ведет с 2007 года, но уже в 2008 году все работы были приостановлены. ЖК «Эстет» не относится к категории проблемных объектов, однако начиная с 2009 года сложившуюся на нем ситуацию контролирует правительство Московской области. Первоначально застройщиком являлось общество с ограниченной ответственностью «ПКП Лидер», которое в 2009 году было признано банкротом определением Арбитражного суда Московской области. Действующий застройщик - ООО «ПРЕМЬЕР-ИНВЕСТ» - привлечен в рамках мирового соглашения. В результате несоблюдения сроков ввода объекта в эксплуатацию и передачи квартир гражданам, нарушены права в общей сложности 796 граждан-соинвесторов строительства.

Это уже не первые проблемные объекты, которые достраивает ГК «Гранель». В марте 2016 года компания взяла на себя обязательства по достройке ЖК «Квартал Лукино» в г. Балашиха. В марте 2018 года более 688 дольщиков получили ключи от своих квартир. В феврале 2017 года группа компаний также объявила о достройке ЖК «Экопарк Нахабино», получивший новое название ЖК «Малина», в пос. Нахабино. Также, в мае 2018 года компания объявила о том, что берет на себя обязательства по достройке самого масштабного долгостроя в Подмосковье - ЖК «Высокие жаворонки».