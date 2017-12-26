Премия JOY: учитывается мнение рынка недвижимости

Любому специалисту приятно признание его заслуг коллегами — и, конечно, самой приятной и долгожданной наградой для него может стать премия. О самой важной премии для журналистов на рынке недвижимости JOY (Journalist of the year) рассказала в интервью "Правде.Ру" руководитель Ассоциации профессионалов рынка недвижимости Юлия Солодовникова.



