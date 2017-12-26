Премия JOY: учитывается мнение рынка недвижимости

Любому специалисту приятно признание его заслуг коллегами — и, конечно, самой приятной и долгожданной наградой для него может стать премия. О самой важной премии для журналистов на рынке недвижимости JOY (Journalist of the year) рассказала в интервью "Правде.Ру" руководитель Ассоциации профессионалов рынка недвижимости Юлия Солодовникова.
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Объект, похожий на исчезнувшую более месяца назад подводную лодку "Сан-Хуан", исследует российский телеуправляемый необитаемый подводный аппарат "Пантера плюс".
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Власти Украина намеренно выталкивают регион из состава страны вместо продуманной реинтеграции, заявил заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин.
Русская эскадра - не просто набор слов. Это историческое название последнего соединения кораблей и судов Императорского флота России. Именно она эвакуировала из Крыма армию генерала Врангеля и гражданское население. Беженцев приняла Франция, предоставив эскадре стоянку в Тунисе, в городе Бизерта. Судьбы большинства беженцев поистине трагичны…