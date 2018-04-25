Средняя площадь квартир при покупке уменьшилась до 52 кв.м

Средняя площадь квартир, которые приобретают покупатели на первичном рынке Московского региона, постепенно уменьшается, сообщает компания "МИЭЛЬ-Новостройки". По итогам 1 квартала 2018 года она составила 52 кв.м.

Отсутствие роста доходов отразилось на количестве квадратных метров, приобретаемых покупателями на рынке новостроек Москвы и области. По данным сделок компании "МИЭЛЬ-Новостройки", в 1 квартале 2018 года средняя площадь квартир относительно 1 квартала 2017 года уменьшилась на 10% (с 57,8 кв.м до 52 кв.м).

По словам генерального директора компании "МИЭЛЬ-Новостройки" Натальи Шаталиной, в настоящее время, действительно, у покупателей наибольшей популярностью пользуются квартиры меньшей площади, чем пару лет назад. Снижение ставки по ипотеке и различные акции от застройщиков в виде денежных дисконтов, длительных рассрочек помогают поддержать спрос на достаточно высоком уровне, но отсутствие роста доходов не позволяет людям приобретать более просторное жилье. Причем все чаще покупатели обращают свое внимание на квартиры евроформата, где кухня совмещена с гостиной. Эту зону квартиры многие оформляют так, чтобы она выполняла функции кухни, гостиной и при необходимости спальни, отметила Н. Шаталина.

По данным экспертов, заметнее всего уменьшилась средняя площадь квартир, приобретенных со 100% оплатой, — на 14% (с 61,3 кв.м в 1 квартале 2017 года до 52,6 кв.м в 1 квартале 2018 года). Наименьшее снижение средней площади отмечено в сегменте квартир, которые приобретались в рассрочку, — всего на 2% (с 49,4 кв.м в 1 квартале 2017 до 48,3 кв.м в 1 квартале 2018 года).

Средняя площадь квартир, купленных в ипотеку, по итогам 1 квартала 2018 года составила 55,3 кв.м. Относительно 1 квартала прошлого года эксперты "МИЭЛЬ-Новостройки" отметили снижение на 12% (62,8 кв.м).

По словам генерального директора компании "МИЭЛЬ-Новостройки" Натальи Шаталиной, за последний год выросла доля покупок квартир со 100% оплатой, которые совершают люди в возрасте старше 50 лет, выбирая "однушки" или студии в качестве первого жилья для своих подросших детей. Так как собрать необходимую сумму стало сложнее, большей популярностью стали пользоваться более компактные квартиры. Наименьшее снижение средней площади квартир, покупаемых в рассрочку, скорее всего, связано с тем, что, как правило, такие приобретения обычно совершают покупатели, имеющие на руках определенную сумму денег и уверенные в получении недостающей части в ближайшем будущем, либо те, кто выставил на продажу другую свою недвижимость: квартиру, дачу, земельный участок, подчеркнула Наталья Шаталина.