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Источник Правда.Ру

Доля свободных офисов в Москве резко сократилась

Экономика » Недвижимость

Объем сделок аренды и покупки офисных площадей в Москве в 1-м квартале 2018 года достиг максимального уровня для аналогичных периодов за последние пять лет — 312 тыс. кв.м, сообщает компания JLL. В сравнении с прошлым годом объем спроса увеличился на 87%.

По данным экспертов, лидерами в структуре спроса вместо традиционных банков и финансовых организаций стали торговые операторы, доля которых составила 28%. На 2-е место вышел производственный сектор (20%). Среди крупнейших сделок в 1-м квартале 2018 года — X5 Retail Group в БЦ "Оазис" (9,7 тыс. кв.м), "Стройтрансгаз" в БЦ "Верейская Плаза" (8,8 тыс. кв.м) и БЦ Skylight (4,5 тыс. кв.м), "Мистраль" в БЦ Poklonka Place (3,7 тыс. кв.м).

По словам руководитель отдела по работе с владельцами офисных помещений компании JLL Елизаветы Голышевой, сокращающийся объем незанятых площадей и ожидаемое в текущем году начало роста арендных ставок поддерживают активность компаний по переезду на высоком уровне. Так, 2-й квартал начался с закрытия крупнейшей на текущий момент сделки по аренде офисных площадей — "Транснефть-Технологии" в "ВЭБ Арене". Учитывая, что ряд крупных транзакций находятся сегодня на этапе переговоров, ожидается увеличение спроса на офисном рынке Москвы до 1,4 млн кв.м в 2018 году, подчеркнула Елизавета Голышева.

Вакантность офисов в ММДЦ "Москва-Сити" снизилась на 1,1 п. п. в 1-м квартале 2018 года. При этом именно в данном субрынке произошло наибольшее годовое сокращение показателя: пустующих офисов здесь за год стало на 7,5 п. п. меньше из-за активности государственных банков и министерств, а доля свободных площадей достигла 12,9%, что является минимальным показателем за историю существования делового центра, отмечают эксперты.

По словам руководителя отдела исследований компании JLL в России и СНГ Олеси Дзюбы, ММДЦ "Москва-Сити" стал очередным районом, где доля свободных площадей опустилась до рекордно низкого уровня. Так, в Центральном деловом районе вакантность уже в прошлом квартале оказалась минимальной с 2012 года, и этот показатель продолжает снижаться. С учетом тенденции к децентрализации нового предложения, доля свободных площадей и дальше будет снижаться в ключевых московских субрынках, а компаниям придется обращать внимание на здания, расположенные за Садовым кольцом или ТТК, подчеркнула Олеся Дзюба.

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Темы офис объем Москва аренда недвижимость строительство
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