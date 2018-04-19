Цена элитных апартаментов в Москве упала на 6%

По итогам I квартала экспертами зафиксировано снижение средней стоимости элитных апартаментов — на 6%, элитных квартир на 3%, сообщает компания "БЕСТ-Новострой". Средний уровень цен на элитные квартиры в Москве составил 768 тыс. руб. за кв.м, а на апартаменты — 711,2 тыс. за "квадрат".

По мнению экспертов, снижение стоимости на элитное жилье в Москве обусловлено выходом в продажу нового предложения по стартовым ценам и существенной коррекцией структуры экспозиции по типам лотов. Общий объем экспозиции в сегменте элитных новостроек по итогам I квартала 2018 года составил около 1 820 квартир и апартаментов суммарной площадью 235,6 тыс. кв.м.

Аналитики "БЕСТ-Новострой" отмечают, что разброс средних цен в разрезе районов ЦАО в элитном сегменте остается достаточно широким, причем цены на апартаменты более диверсифицированы, нежели на квартиры. Так, например, самые дорогие апартаменты реализуются в районе Хамовники, средняя стоимость которых составляет 1 644,6 тыс. руб. за кв.м, а самые недорогие — в Красносельском районе, где средняя цена метра — 458,8 тыс. руб. То есть, удельная цена различается почти в 4 раза.

Что же касается спроса, то в течение первых месяцев текущего года в сегменте элитных новостроек он сохранялся на прежнем уровне. При этом наиболее востребованными были небольшие по меркам элитной недвижимости квартиры и апартаменты площадью до 150 кв.м в бюджете до 100 млн руб., сообщает "БЕСТ-Новострой".