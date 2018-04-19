Чехи и американцы купили третью башню "Метрополиса" в Москве

Чешская компания PPF Real Estate и американская компания Hines приобрели третью офисную башню (33 573 кв.м) комплекса "Метрополис" рядом с метро "Войковская", пишет газета "Ведомости". Условия сделки не раскрываются. Ранее эксперты оценивали это здание в 100-110 млн евро.

Партнеры вели переговоры о покупке этого объекта у фонда Heitman несколько лет. В 2015 г. компании выкупили у Capital Partners две офисные башни офисного центра "Метрополис" на 82 000 кв.м. Тогда сделка оценивалась в $335 млн. Таким образом теперь им принадлежат все три офисных здания комплекса, уточняет газета.

Hines также является совладельцем торгово-развлекательной части (205 000 кв.м) "Метрополиса", которую она приобрела в 2012 г. вместе с Morgan Stanley Real Estate Investing за рекордные $1,2 млрд, отмечают "Ведомости".

Напомним, что торгово-офисный комплекс "Метрополис" открылся около метро "Войковская" в 2009 году. В его состав входят торгово-развлекательный центр (205 тыс. кв.м) и три офисных здания (110 тыс. кв.м).