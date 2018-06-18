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Источник Правда.Ру

Москва планирует снести в этом году еще 17 "хрущевок"

Экономика » Недвижимость

До конца этого года в столице планируется демонтировать еще 17 пятиэтажек первого периода индустриального домостроения. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"В целом по городу программа сноса пятиэтажек выполнена на 97,6%. Для ее завершения осталось демонтировать 34 дома. Только до конца этого года планируется снести еще 17 пятиэтажек "первой волны", — сказал А. Бочкарев.

Он подчеркнул, что с начала года в городе уже были снесены два дома: один за счет бюджета, второй — инвестором. "Таким образом, в этом году будет демонтировано еще 14 домов силами города и 3 дома — за счет девелоперов. Общая площадь снесенных в этом году домов составит 67,6 тыс. кв.м", — пояснил А. Бочкарев.

Он отметил, что после этого останется снести 17 жилых домов площадью 96,7 тыс. кв.м. "Все они расположены на западе столицы и должны быть демонтированы силами инвесторов", — добавил А. Бочкарев. Глава департамента подчеркнул, что эта программа не учитывает планы и работы по программе реновации жилья в столице.

Напомним, что общий объем подлежащих сносу пятиэтажных домов первого периода индустриального домостроения с начала программы составлял 1722 дома, площадью 6,33 млн кв.м.

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Темы недвижимость строительство снос пятиэтажек пятиэтажки в Москве
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