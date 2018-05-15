Объем сделок в новостройках бизнес-класса увеличился на 25%

С начала 2018 года на рынке новостроек бизнес-класса Москвы прошло на 25% больше сделок по сравнению с прошлым годом (1,5 тыс. продаж против 1,2 тыс. с января по апрель 2017 года), сообщает компания Savills.

По данным экспертов, апрель этого года оказался на 27% успешнее для застройщиков и их агентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (было заключено 450 сделок, в прошлом году ровно на 100 сделок меньше).

В Москве в продаже на начало мая находится 9,5 тыс. квартир и апартаментов. По сравнению с апрелем 2017 года объем предложения практически не изменился (+3%). Средневзвешенная по всем новостройкам бизнес-класса цена предложения — 316 000 руб./кв.м, отмечает компания Savills.

Эксперты отмечают, что последний год диапазон колебаний среднего уровня цен не выходит за границы 300-320 тыс. руб./кв.м. Спросом по итогам месяца пользовались в основном небольшие лоты. Средняя площадь приобретенных квартир и апартаментов составила около 70 кв.м. Это меньше по сравнению с февралем и мартом (около 75 кв.м) и сравнимо с январем (68 кв.м).

По данным компании Savills, в целом за последний год, в сравнении с апрелем 2017 года, площадь приобретаемых лотов бизнес-класса уменьшилась на 12%. Территориально наибольшее число продаж было зафиксировано в проектах-новостройках бизнес-класса в СЗАО, ЦАО и САО г. Москвы — 68% всего рыночного спроса.