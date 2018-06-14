МОЭК обеспечит теплом 23 дома по реновации

"Московская объединенная энергетическая компания" заключила первые договоры на подключение к теплоснабжению 23 "стартовых" домов по программе реновации, сообщает компания.

"ООО "Центр технологических присоединений МОЭК" заключило с Московским фондом реновации первые договоры на подключение к системе централизованного теплоснабжения 23 "стартовых" многоквартирных домов, обеспечивающих "волновое переселение" жителей по программе реновации жилищного фонда Москвы", — отмечается в сообщении компании МОЭК.

Суммарная подключаемая тепловая нагрузка составит более 43 Гкал/час. В ближайшее время планируется заключить договоры на технологическое присоединение еще 36 "стартовых" многоквартирных домов с запланированной суммарной тепловой нагрузкой более 54 Гкал/час.

Всего в рамках программы реновации компания планирует осуществить технологическое присоединение к сетям теплоснабжения 242 "стартовых" многоквартирных домов.

Напомним, что программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа прошлого года. В программу входит 5 171 дом, реновация коснется около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир.