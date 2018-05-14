Реновация: планы Москвы на 2019 год

Двадцать восемь домов, спроектированных для программы реновации жилья в Москве построят в 2019 году.
Первые дома, специально спроектированные для программы реновации жилья в столице, планируется построить в следующем году. Об этом сообщил глава Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев в понедельник, 14 мая.
"Для реализации программы реновации уже подобраны 242 стартовые площадки, и идет проектирование первых домов. Мы рассчитываем, что 28 из них в 2019 году будут готовы к заселению", — сказал Андрей Бочкарев. По его словам, с этого начнется подъем первой волны переселения.
Он подчеркнул, что квартиры с улучшенной отделкой будут полностью готовы для проживания и дополнительный ремонт им не потребуется. "Где-то через три года, примерно к 2020 году, мы будем вводить по полтора миллиона квадратных метров жилья по программе реновации. Тогда можно будет сказать, что начнется массовое переселение жителей сносимых пятиэтажек", — добавил глава департамента.
Программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа прошлого года. В программу входит 5171 дом, реновация коснется около одного миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир.
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