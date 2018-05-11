За прошедший год объем предложения на вторичном рынке на пешеходных улицах Москвы уменьшился на 57%. По данным компании "Азбука Жилья", в среднем цена на них выше на 21% по сравнению с общим предложением на вторичном рынке ЦАО.
За последний год из всех пешеходных улиц только на 9 были представлены квартиры на вторичном рынке. При этом все они расположены в ЦАО, внутри Бульварного кольца или рядом с ним, отмечают эксперты.
По словам генерального директора компании "Азбука Жилья" Владимира Каширцева, за прошедший год объем предложения на вторичном рынке на пешеходных улицах уменьшился с 67 до 29 квартир или на 57%. При этом средняя стоимость 1 квадратного метра увеличилась на 4% до 589,9 тысяч рублей. Квартиры на таких улицах отличаются премиальным расположением, что отражается в их стоимости. В среднем цена выше на 21% по сравнению с общим предложением на вторичном рынке в Центральном округе столицы.
По данным экспертов, по сравнению с весной 2017 года на большинстве пешеходных улиц, кроме Арбата и Климентовского переулка, наблюдается увеличение стоимости квартир. На улицах с максимальным объемом предложения отмечена разноплановая динамика. На Арбате с наибольшим количеством квартир, выставленных на продажу, средняя стоимость квадратного метра уменьшилась на 16% — до 444,4 тысячи рублей. В Лаврушенском переулке, наоборот произошло увеличение на 17%. Также Лаврушенский переулок характеризуется наиболее высоким показателем стоимости квадратного метра по сравнению с другими улицами — 998,5 тысяч рублей.
"Наиболее дешевое предложение о продаже квартиры зафиксировано на Арбате: двухкомнатная квартира площадью 64 кв.м стоит 22 миллиона рублей. Наиболее дорогое предложение на Лаврушенском переулке — 302,7 миллиона рублей за квартиру свободной планировки площадью 261 кв.м", — отметил Владимир Каширцев.
В Москве существует более 20 пешеходных улиц, которые свободны от движения транспорта. При этом жилой фонд отсутствует на пешеходных зонах вблизи Кремля и Красной площади, а также на некоторых коротких улицах внутри Бульварного кольца, сообщает "Азбука Жилья".
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