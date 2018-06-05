Средний метраж подмосковных коттеджей сокращается﻿

Средняя площадь дома на рынке коттеджных поселков московского региона сокращается. По данным компании "Метриум", за год к I кварталу 2018 года средний метраж подмосковной "загородки" уменьшился на 11%.

По данным "Метриум", в I квартале 2018 года средняя площадь дома на первичном рынке жилой недвижимости московского региона составила 491 кв.м, тогда как в аналогичный период прошлого года она достигала 555 кв.м. Таким образом данный показатель снизился на 11%.

При этом на Рублево-Успенском шоссе по-прежнему предлагаются самые просторные коттеджи, которые в среднем в два раза больше, чем объекты на всем загородном рынке столичного региона, отмечают эксперты.

Наиболее заметное сокращение площади выставленного на продажу коттеджа зафиксировано на Новорижском направлении, где средняя площадь объекта уменьшилась на 32%. По данным "Метриум", в I квартале 2017 года она достигала 623 кв.м, а по итогам января-марта 2018 года — 421 кв.м.

При этом по некоторым направлениям был отмечен рост средней площади. К примеру, среднее домовладение на Киевском шоссе стало больше на 26%. Сейчас оно увеличилось до 436 кв.м, а год назад его площадь составляла 364 кв.м.

По словам управляющего директора "Метриум Премиум" Ильи Менжунова, застройщики загородных поселков с началом кризиса быстро начали адаптировать свое предложение под изменившиеся возможности покупателей.

Поскольку клиенты сосредоточились на поисках сравнительно небольших домовладений площадью порядка 400-450 кв.м, то и девелоперы начали возводить больше таких объектов, хотя в докризисные времена нормой элитного рынка считались загородные дома по 800 — 1 000 кв.м, подчеркнул Илья Менжунов.