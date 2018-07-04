Самая дорогая квартира в Москве стоит $26 млн﻿

Стоимость самого дорогостоящего предложения на московском рынке элитного жилья (среди квартир в открытой продаже, без учета особняков) — почти 26 млн долл. США, сообщает компания Savills.

За эту сумму продается пентхаус площадью около 600 кв. м в строящемся доме в районе Патриарших прудов. Самое бюджетное предложение, вошедшее в TOP-100 самых дорогих квартир в Москве, — 1,5 млн долл. США (2-комнатная квартира площадью 50 кв.м, также расположенная в районе Патриарших прудов).

Как отмечают эксперты, за истекший квартал цена снизилась в 36 экспонируемых квартирах из первой сотни, из которых две трети — квартиры в новостройках.

Из первой сотни самых дорогих квартир 53% предлагается на первичном рынке, остальные - на вторичном. Наибольшее число самых дорогих предложений расположено на Остоженке - 37 лотов, за ней следуют Патриаршие пруды (29 лотов), а также Тверской район (13 лотов).

По данным Savills, диапазон площадей квартир из "золотой сотни" — от 50 до 597 кв.м, а средняя площадь — 229 кв.м. 9 квартир являются пентхаусами.