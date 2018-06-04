Малые города должны активнее бороться за гранты - Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал малые города активнее бороться за гранты. Только четыре областные города вошли в финал Всероссийского конкурса по благоустройству, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Малые города Московской области должны проявить большую активность в соискании федеральных грантов на создание комфортной среды, заявил в понедельник на заседании правительства региона губернатор Андрей Воробьев.

"Обращаю внимание, что малые города должны подтянуться и участвовать в этом конкурсе, чтобы становиться победителями", — сказал А. Воробьев.

Как отмечает "Интерфакс", распределение грантов происходит по результатам Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В этом году на проводимый Минстроем РФ конкурс было подано более 455 заявок, из которых в финал вышли 180.

В конце мая были названы 20 победителей в категории "исторические поселения" и 60 — в категории "малые города". Из бюджета они получат в общей сложности 5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что от Подмосковья в число победителей в категории "исторические поселения" вошли Зарайск, Сергиев Посад и Коломна, а в категории "малые города с населением 50-100 тыс. человек" — Дубна.

Главный архитектор Московской области Михаил Хайкин заявлял, что пять проектов, попавших в финал конкурса, но не сумевших одержать победу, планируется реализовать в Подмосковье за счет регионального и муниципального бюджетов.