﻿Концертный зал парка "Зарядье" оснастили сценическим оборудованием

В концертном зале парка "Зарядье" завершены работы по монтажу сценического оборудования. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в пятницу.

"В настоящее время завершается отделка всех помещений и облицовка Большого зала. Также заканчивается монтаж светопрозрачных внутренних перегородок. Уже закончены сложнейшие работы по созданию естественной акустики в зале, а также монтаж трансформируемого партера и специальных подъемно-опускных модулей", — сказал М. Хуснуллин.

Кроме этого, по словам заммэра, закончена укладка деревянных панелей покрытия сцены, изготовленных из аляскинского кедра. "Именно эта порода дерева, согласно отчету международных специалистов, обеспечит идеальную звукоизоляцию и качественное звучание", — отметил М. Хуснуллин. Он пояснил, что еще порядка 15 тысяч акустических панелей, созданных по рекомендациям экспертов по акустике, понадобится для облицовки стен и потолка Большого концертного зала. В их составе — массив красного дерева махагони.

Ранее М. Хуснуллин сообщал, завершить строительство концертного зала в "Зарядье" планируется летом этого года. В свою очередь генеральный директор АО "Мосинжпроект" (компания — оператор строительства) Марс Газизуллин рассказал, что каждая акустическими панель, устанавливаемая в Большом зале уникальна — она отличается как по форме, так и по отражению звука, и имеет индивидуальный заводской номер.