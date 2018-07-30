В Японии могут ввести ограничения на объем торгов для криптотрейдеров

Японская Ассоциация бирж виртуальных валют (JVCEA) выпустила правила, согласно которым ее члены должны устанавливать лимиты на торговую деятельность своих клиентов.

Ассоциация надеется таким образом снизить риски потерь для инвесторов с "малыми активами", которые могут пострадать от больших потерь и оградить их от нежелательных повседневных расходов.

Согласно правилам, сумма лимита устанавливается либо в некой фиксированной сумме для трейдеров "малого актива", где они могут безопасно торговать активами, либо индивидуально в зависимости от инвестиционного опыта, стоимости их активов, дохода, возраста и т. д.

Кроме того, JVCEA предложила ограничения на торговлю для несовершеннолетних, требуя подтверждения взрослого в качестве меры против отмывания денег.

Саморегулируемая ассоциация была сформирована в начале марта после январской хакерской атаки на биржу Coincheck, в результате которой пострадало около 260 тысяч клиентов и было выведено виртуальной валюты на сумму около 530 миллионов долларов. Позднее криптобиржа частично компенсировала потери клиентов.

В Ассоциацию вошли 16 криптобирж для разработки и координации правил и политик для обеспечения стандартов безопасности для торговли криптовалютами.

Предполагается, что новые рекомендации JVCEA будет реализовывать совместно с местным финансовым регулятором Агентством финансовых услуг, которое ранее разослало ряд уведомлений в адрес бирж криптовалют с требованием внести улучшения в отдельные аспекты их операционной деятельности.