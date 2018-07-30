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Источник Правда.Ру

В Японии могут ввести ограничения на объем торгов для криптотрейдеров

Экономика » Криптовалюты

Японская Ассоциация бирж виртуальных валют (JVCEA) выпустила правила, согласно которым ее члены должны устанавливать лимиты на торговую деятельность своих клиентов.

Ассоциация надеется таким образом снизить риски потерь для инвесторов с "малыми активами", которые могут пострадать от больших потерь и оградить их от нежелательных повседневных расходов.

Согласно правилам, сумма лимита устанавливается либо в некой фиксированной сумме для трейдеров "малого актива", где они могут безопасно торговать активами, либо индивидуально в зависимости от инвестиционного опыта, стоимости их активов, дохода, возраста и т. д.

Кроме того, JVCEA предложила ограничения на торговлю для несовершеннолетних, требуя подтверждения взрослого в качестве меры против отмывания денег.

Саморегулируемая ассоциация была сформирована в начале марта после январской хакерской атаки на биржу Coincheck, в результате которой пострадало около 260 тысяч клиентов и было выведено виртуальной валюты на сумму около 530 миллионов долларов. Позднее криптобиржа частично компенсировала потери клиентов.

В Ассоциацию вошли 16 криптобирж для разработки и координации правил и политик для обеспечения стандартов безопасности для торговли криптовалютами.

Предполагается, что новые рекомендации JVCEA будет реализовывать совместно с местным финансовым регулятором Агентством финансовых услуг, которое ранее разослало ряд уведомлений в адрес бирж криптовалют с требованием внести улучшения в отдельные аспекты их операционной деятельности.

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