Японская Ассоциация бирж виртуальных валют (JVCEA) выпустила правила, согласно которым ее члены должны устанавливать лимиты на торговую деятельность своих клиентов.
Ассоциация надеется таким образом снизить риски потерь для инвесторов с "малыми активами", которые могут пострадать от больших потерь и оградить их от нежелательных повседневных расходов.
Согласно правилам, сумма лимита устанавливается либо в некой фиксированной сумме для трейдеров "малого актива", где они могут безопасно торговать активами, либо индивидуально в зависимости от инвестиционного опыта, стоимости их активов, дохода, возраста и т. д.
Кроме того, JVCEA предложила ограничения на торговлю для несовершеннолетних, требуя подтверждения взрослого в качестве меры против отмывания денег.
Саморегулируемая ассоциация была сформирована в начале марта после январской хакерской атаки на биржу Coincheck, в результате которой пострадало около 260 тысяч клиентов и было выведено виртуальной валюты на сумму около 530 миллионов долларов. Позднее криптобиржа частично компенсировала потери клиентов.
В Ассоциацию вошли 16 криптобирж для разработки и координации правил и политик для обеспечения стандартов безопасности для торговли криптовалютами.
Предполагается, что новые рекомендации JVCEA будет реализовывать совместно с местным финансовым регулятором Агентством финансовых услуг, которое ранее разослало ряд уведомлений в адрес бирж криптовалют с требованием внести улучшения в отдельные аспекты их операционной деятельности.
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