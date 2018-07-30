Швейцарский орган по надзору за рынком финансов (FINMA) открыл расследование против Envion AG в связи с возможными юридическими нарушениями в ходе ICO токена EVN.
Для справки: проект Envion AG представил криптовалютному рынку новый инструмент для майнинга — Mobile MiningUnits. Это решение, по словам организаторов, должно способствовать получению электроэнергии напрямую от солнечных, ветряных и гидроэлектростанций.
Во время ICO-проекта в декабре-январе было привлечено 100 миллионов долларов. В документе FINMA сказано об открытии процедуры принудительного исполнения в связи с нарушениями швейцарского законодательства о финансовых рынках. Согласно первой оценке регулятора, при продаже токена EVN произошло "несанкционированное принятие" государственных депозитов: "Исследования FINMA показали, что Envion AG в рамках своего ICO получил средства в размере около 100 миллионов долларов от 30 тысяч инвесторов".
В своих рекомендациях FINMA представила трехуровневую классификационную схему для оплаты, использования и инвестиций в токены. В документе фигурирует формулировка "токен в форме облигаций", предполагающая, что FINMA классифицирует EVN как инвестиционные монеты, для которых в настоящее время применяются те же строгие правовые нормы, что и для ценных бумаг.
"FINMA не будет давать дополнительных комментариев о расследовании, пока оно не будет завершено", — пишет регулятор. Эта новость ухудшила и без того сложную ситуацию в Envion. Уже некоторое время компания находится в подвешенном состоянии, а ее руководство обвиняет друг друга во всевозможных нарушениях.
Так, в мае исполнительный директор Envion for М. Востманн уличил учредителей в дополнительной эмиссии монет для личной выгоды, на что последовало встречное обвинение Востманна в захвате контроля над компанией и нарушении контракта.
Регуляторы Швейцарии, одной из крупнейших юрисдикций для проведения ICO, начали выражать обеспокоенность оттоком блокчейн-проектов в другие страны, ориентированные на сферу криптовалют, в том числе на Мальту, Каймановы острова, в Лихтенштейн и Гибралтар.
В начале года FINMA опубликовало руководство по проведению ICO и сообщило, что поддерживает "серьезных новаторов", желающих проводить свои ICO в его юрисдикции. "FINMA поддерживает ICO-проекты и одновременно принимает меры против бизнес-моделей, нарушающих или использующихся для обхода надзорного законодательства", — написал регулятор.
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