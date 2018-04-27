Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Школьник разработал и продал вредоносную программу за криптовалюту

Экономика » Криптовалюты

В Оренбургской области началось рассмотрение дела в отношении старшеклассника, который разработал и продал вредоносную компьютерную программу за криптовалюту.

Школьник разработал и продал вредоносную программу за криптовалюту. 386449.jpeg

Согласно обвинительному заключению, старшекласснику потребовалось меньше трех месяцев, чтобы создать программу удаленного доступа к чужим компьютерам. С ее помощью можно удалять, копировать, изменять имеющуюся на компьютере информацию, а также нейтрализовать средства защиты.

Покупателя, который согласился купить программу за $1250, разработчик нашел на одном из интернет-форумов. Указанная сумма в криптовалюте была переведена продавцу, который затем конвертировал ее в российские рубли. По данным правоохранителей, после взимания комиссии, сумма поступивших денег на счет школьника составила почти 60 тыс. рублей.

Однако программу покупатель не успел получить, поскольку школьника задержали сотрудники Федеральной службы безопасности. Теперь его обвиняют в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ в корыстных целях. 

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Обсудить
Актуальная аналитика
Мнение эксперта
Смогут ли Ethereum и Ripple когда-нибудь обогнать биткоин?
Аналитика
Ethereum сегодня
Формула небес
Астролог: рожденные 27.04 самодостаточны
Читательский топ
ВКС России снова "побрили" флот коалиции у Сирии
Страны Средней Азии создают Совет глав государств без Путина
Черноморский флот "показал класс" авианосной группе США у Сирии
Чем России грозит резолюция ПАСЕ по Донбассу
Мировой скандал: Минобороны РФ показало сбитые ракеты коалиции
Новости Все >
Ликвидаторов атаки на "башни-близнецы" ВТЦ поразила загадочная эпидемия рака
Школьник разработал и продал вредоносную программу за криптовалюту
Западу посоветовали гнать Россию отовсюду, откуда только возможно
"Школа современной пьесы" спасает Пушкина на дуэли
Blossom Finance регистрирует исламский фонд с приемом криптовалюты
Лондон пожаловался на ЕС, который мешает ужесточить санкции против России
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Ближний Восток
ВКС России снова "побрили" флот коалиции у Сирии

Российские военные самолеты за последние восемь месяцев восемь раз приближались к французским военным кораблям.

ВКС России снова "побрили" флот коалиции у Сирии
Страны Средней Азии создают Совет глав государств без Путина
События недели
Страны Средней Азии создают Совет глав государств без Путина
Мир
Черноморский флот "показал класс" авианосной группе США у Сирии
Украина
Чем России грозит резолюция ПАСЕ по Донбассу
Бывший СССР
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС

Неужели российские власти перестали замечать, что происходит в странах ЕАЭС? Хамское потребительское отношение "союзников" к России говорит о многом.

России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Израиль шантажирует Россию, угрожая уничтожить С-300 в Сирии
События недели
Израиль шантажирует Россию, угрожая уничтожить С-300 в Сирии
Другие
Казахстан открыл свои порты для США
События недели
Страны Средней Азии создают Совет глав государств без Путина
Мир
Западные СМИ рассказали о русском оружии Судного дня

Западная пресса активно обсуждает российский комплекс "Статус-6", известный как оружие Судного дня.

Западные СМИ рассказали о русском оружии Судного дня
Казахстан открыл свои порты для США
Другие
Казахстан открыл свои порты для США
Бывший СССР
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
ЯМЭФ-2018
Волен Сидеров: В Европе не знают, как на самом деле живет Россия
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 27.04 самодостаточны Соломон Соловьев Любовь Степушова России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС Любовь Степушова Дарья Касьянова Звезды-рестораторы и их заведения Дарья Касьянова
Комментарии
Россия снова начала "молочную войну" с Лукашенко
Страны Средней Азии создают Совет глав государств без Путина
Страны Средней Азии создают Совет глав государств без Путина
Страны Средней Азии создают Совет глав государств без Путина
Мировой скандал: Минобороны РФ показало сбитые ракеты коалиции
Страны Средней Азии создают Совет глав государств без Путина
Страны Средней Азии создают Совет глав государств без Путина
Страны Средней Азии создают Совет глав государств без Путина
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Американский аналитик: США легко победят Россию в войне
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Страны Средней Азии создают Совет глав государств без Путина
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Американский аналитик: США легко победят Россию в войне
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Почему Путин не отвечает на провокации Запада
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Страны Средней Азии создают Совет глав государств без Путина
Почему Путин не отвечает на провокации Запада
Мир
Жаркое лето 1967-го: "Малый Перл-Харбор" Америки и "советский ракетный эсминец"

Беседа с российским подводником, капитаном 1 ранга Н.А.Черкашиным - ...Самое интересное, в этот момент в заливе Сидра находилась еще советская атомная подводная лодка К-172, под командованием капитана 2 ранга Николая Шашкова, вооруженная ракетами с ядерными боеголовками. У нее было задание: если американцы начнут высадку десанта на побережье Сирии, всплыть и нанести удар по израильскому побережью ядерными ракетами. А что такое израильское побережье? Это все государство Израиль, вытянутое вдоль побережья… То есть, 8 ядерных ударов по Израилю - и государства

Жаркое лето 1967-го: "Малый Перл-Харбор" Америки и "советский ракетный эсминец"
Ловко придумано: ООН разрешит агрессию в Сирии
Ближний Восток
Ловко придумано: ООН разрешит агрессию в Сирии
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Бывший СССР
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Евросоюз
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Карибские страны
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
Ближний Восток
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Ближний Восток
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Ближний Восток
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Почему растет смелость Азербайджана
Бывший СССР
Почему растет смелость Азербайджана
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался