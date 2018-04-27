Школьник разработал и продал вредоносную программу за криптовалюту

В Оренбургской области началось рассмотрение дела в отношении старшеклассника, который разработал и продал вредоносную компьютерную программу за криптовалюту.

Согласно обвинительному заключению, старшекласснику потребовалось меньше трех месяцев, чтобы создать программу удаленного доступа к чужим компьютерам. С ее помощью можно удалять, копировать, изменять имеющуюся на компьютере информацию, а также нейтрализовать средства защиты.

Покупателя, который согласился купить программу за $1250, разработчик нашел на одном из интернет-форумов. Указанная сумма в криптовалюте была переведена продавцу, который затем конвертировал ее в российские рубли. По данным правоохранителей, после взимания комиссии, сумма поступивших денег на счет школьника составила почти 60 тыс. рублей.

Однако программу покупатель не успел получить, поскольку школьника задержали сотрудники Федеральной службы безопасности. Теперь его обвиняют в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ в корыстных целях.