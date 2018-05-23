Госдума приняла в первом чтении три законопроекта, регулирующие сферу цифровых денег: "О цифровых финансовых активах", "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ" и поправки в Гражданский кодекс РФ, регулирующие цифровые права.
Документы определяют понятие цифровых финансовых активов, правила их оборота в РФ, заключение смарт-контрактов и процедуру ICO. Однако законопроекты вызвали критику как профессионального сообщества, так и правительства. Поэтому, скорее всего, будут значительно доработаны ко второму чтению.
В конце апреля Правительство подготовило заключение по законопроекту о цифровых финансовых активах, где внесло ряд предложений. Кабмин готов поддержать законопроект, внесенный депутатами Госдумы Аксаковым, Дивинским, Николаевым и членом Совета Федерации Журавлевым, при условии его доработки ко второму чтению.
Во время рассмотрения законопроектов глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что Госдуме необходимы пара месяцев на консультации с Центробанком и Минэкономразвития до внесения поправок о криптовалюте в Гражданский кодекс.
"Пока мы убираем из законопроекта о цифровых правах, который вносит изменения в кодекс, все о криптовалютах, потому что дискуссии этот пункт вызывает очень жесткие. Они во всем мире происходят, и мы, наверное, дискуссию еще месяца два будем продолжать с тем, чтобы с Центральным банком, с Минэкономразвития выработать единую позицию для регулирования вопроса", - отметил Крашенинников.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал СМИ, что законопроекты будут рассмотрены в первом чтении до 20 мая, а принять их планируется в обозначенный президентом Владимиром Путиным срок - до 1 июля.
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