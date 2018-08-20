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Экс-главу Bitconnect подозревают в криптоворовстве

Экономика » Криптовалюты

В Индии ущерб от действий криптомошенников составляет 88 млн рупий. Bitconnect — мошеннический проект Джона Бигаттона, который был зарегистрирован в Великобритании, но основные действия проводил на территории Дубая, в котором предположительно находился центр управления всеми операциями Bitconnect.

Экс-главу Bitconnect подозревают в криптоворовстве. 391019.jpeg

Проект был закрыт в начале этого года. Этому предшествовали многочисленные жалобы инвесторов на скам. Кроме того, несколько известных персон криптоиндустрии заявили о том, что Bitconnect — это мошеннический проект.

"Я бы не стал инвестировать в этот проект и не посоветовал бы никому другому", — написал в ноябре 2017 года создатель Litecoin Чарли Ли в своём Twitter. Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин обвинил Bitconnect в лживых, ничем не подкрепленных обещаниях инвесторам.

Усугубило ситуацию исчезновение супруги бывшего руководителя проекта Джона Бигаттона. Правоохранительные органы практически уверены в том, что женщина была убита. В марте этого года, Мэделин Бигаттон завезла своего ребёнка к друзьям, а затем должна была поехать в соседний городок.

Через некоторое время её машину нашли брошенной на берегу океана, рядом с Сиднеем. В автомобиле было найдено обручальное кольцо, а сам Бигаттон ранее получил от супруги сообщение с просьбой позаботиться о собаках, принадлежавших супружеской паре. Сейчас полиция сомневается, что это было самоубийство.

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