Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Patent Hatchery одобрила около 10% патентных заявок по блокчейн

Экономика » Криптовалюты

Patent Hatchery- патентное ведомство США - сообщало, что на начало апреля подано 545 патентных заявок, связанных с технологией блокчейн.

Patent Hatchery одобрила около 10% патентных заявок по блокчейн. 385937.jpeg

В 68 случаях был выдан патент. Об этом сообщила президент компании Надежда Рейнгард, выступая на международной конференции "Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии".

“На сегодняшний день в США уже подана 191 заявка на торговую марку с использованием слова "блокчейн". И тенденция такова, что одобрение получает меньшая часть из поданных заявок. Заявок на технологию блокчейн в США подано 545, и 68 патентов уже выдано”, — рассказала Рейнгард.

По ее словам, наиболее активны в сфере технологии блокчейн кредитно-финансовые и платежные компании. В лидерах по числу заявок на сегодняшний день: Bank of America, платежная система Mastercard и технологическая компания IBM, уточнила она. “Банки думают, что эта технология будет использоваться, это будет часть банковской системы. Другие компании — защищают свои интересы”, — подчеркнула Надежда Рейнгард.

Напомним, ранее сообщалось, что Bank of America лидирует в мире по количеству поданных патентных заявок в области технологии блокчейн. Последняя была подана в этом месяце — на блокчейн-систему хранения данных.

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев поддержал коллегу и отметил, что с помощью технологий блокчейн можно защищать интеллектуальные права. При этом качество, надежность и скорость деятельности существенно увеличатся.

"Важно, что уже сейчас на конференции практически все ведомства и все специалисты сказали, что мы можем сами защитить блокчейн технологии как объект интеллектуальной собственности", — добавил Ивлиев.

По его словам, выдано уже более ста патентов. При этом, в первом российском патенте, основанном на применении технологии блокчейн, ее предлагают использовать в производстве и ритейле. Упрощенно, это технология контроля качества продукции на всех этапах — от его производства до момента реализации.

Темы биткоин биткоин курс криптовалюты курс биткоина курс криптовалют биткоин +к доллару биржа криптовалют
Обсудить
Актуальная аналитика
Чаепития в Академии
Академик Оганесян: "Низкий поклон всем, кто поверил в нас"
Криптобиржи
XRP удалось задержаться на $0,65 после "зеленых выходных"
Криптобиржи
Биткоин и его быки: $8,500 не за горами
Читательский топ
СМИ: американцы испытали на Сирии новейшие ракеты
Ввод флота России в Азовское море напугал Украину
Началось: Армения пошла по пути Украины
Париж попросил Москву не зацикливаться на ударах Запада по Сирии
Доклад из прошлого. Будущее России по оценкам Национального совета по разведке США
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Ближний Восток
СМИ: американцы испытали на Сирии новейшие ракеты

При ударах по Сирии состоялось первое боевое применение американских высокоточных крылатых ракет класса «воздух - поверхность» AGM-158 JASSM.

СМИ: американцы испытали на Сирии новейшие ракеты
Ввод флота России в Азовское море напугал Украину
Украина
Ввод флота России в Азовское море напугал Украину
Бывший СССР
Началось: Армения пошла по пути Украины
Политика
Париж попросил Москву не зацикливаться на ударах Запада по Сирии
Политика
Не удержались: западная коалиция ударила по Сирии

Американский президент Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума.

Не удержались: западная коалиция ударила по Сирии
Путин об ударе Запада по Сирии: "История все расставит по местам"
Ближний Восток
Путин об ударе Запада по Сирии: "История все расставит по местам"
США и Канада
СМИ: Трамп хотел разбомбить базы и ПВО России
Бывший СССР
Началось: Армения пошла по пути Украины
Ближний Восток
Дети Асада отдыхают в "Артеке"

Президент Сирии Башар Асад на встрече с российскими парламентариями рассказал, что его дети в прошлом году отдыхали в крымском лагере "Артек".

Дети Асада отдыхают в "Артеке"
Москва готова поставить Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300
Ближний Восток
Москва готова поставить Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300
Ближний Восток
Морской путь Тартус-Севастополь обсуждают Сирия и Россия
Бывший СССР
Началось: Армения пошла по пути Украины
Харун Яхья По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут Харун Яхья Любовь Степушова Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"? Любовь Степушова Соломон Соловьев Астролог: рожденные 16.04 улыбчивы Соломон Соловьев
Комментарии
Почему Украина не может разорвать договор о дружбе с Россией
Почему Украина не может разорвать договор о дружбе с Россией
Мэр Пскова призвал "стереть пиндосов" с лица Земли
Началось: Армения пошла по пути Украины
Российский флот вышел навстречу флоту США
Обвал рубля и санкции США стали неожиданными для Центробанка
Мэр Пскова призвал "стереть пиндосов" с лица Земли
Российский флот вышел навстречу флоту США
Началось: Армения пошла по пути Украины
Началось: Армения пошла по пути Украины
Открытка оппозиции: 86% россиян против любых протестов
Российский флот вышел навстречу флоту США
Омские подростки снова осквернили Вечный огонь
Омские подростки снова осквернили Вечный огонь
Омские подростки снова осквернили Вечный огонь
В Евросоюзе рассказали, какими могли бы быть новые санкции против России
Посол России предупредил США: "Дернетесь - будем сбивать и топить"
Омские подростки снова осквернили Вечный огонь
Рынок понял, зачем бомбили Сирию. Нефть растет
Юра, мы все потеряли: в Москве украдена барокамера Гагарина
Соцсети возмутил запрет кормить ребенка грудью в кафе
Бывший СССР
Почему растет смелость Азербайджана

Ильхам Алиев продолжит править Азербайджаном в ближайшие семь лет. Почему Алиев не боится ухудшения отношений с Западом и в чем его успех?

Почему растет смелость Азербайджана
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
США и Канада
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Мир
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран
Центр. Азия
Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран
Израиль бросил вызов Ирану
Ближний Восток
Израиль бросил вызов Ирану
Что важно для России в победе Орбана в Венгрии
Евросоюз
Что важно для России в победе Орбана в Венгрии
Кого развалит вторая холодная война
Мир
Кого развалит вторая холодная война
Запад за бортом: Сирию "вывозит" могучая тройка
Ближний Восток
Запад за бортом: Сирию "вывозит" могучая тройка
"Ударить по кошелькам кремлевской элиты"
США и Канада
"Ударить по кошелькам кремлевской элиты"
"Дело Скрипаля". Могильный камень российской контрпропаганды
Мир
"Дело Скрипаля". Могильный камень российской контрпропаганды
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался