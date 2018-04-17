Patent Hatchery одобрила около 10% патентных заявок по блокчейн

Patent Hatchery- патентное ведомство США - сообщало, что на начало апреля подано 545 патентных заявок, связанных с технологией блокчейн.

В 68 случаях был выдан патент. Об этом сообщила президент компании Надежда Рейнгард, выступая на международной конференции "Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии".

“На сегодняшний день в США уже подана 191 заявка на торговую марку с использованием слова "блокчейн". И тенденция такова, что одобрение получает меньшая часть из поданных заявок. Заявок на технологию блокчейн в США подано 545, и 68 патентов уже выдано”, — рассказала Рейнгард.

По ее словам, наиболее активны в сфере технологии блокчейн кредитно-финансовые и платежные компании. В лидерах по числу заявок на сегодняшний день: Bank of America, платежная система Mastercard и технологическая компания IBM, уточнила она. “Банки думают, что эта технология будет использоваться, это будет часть банковской системы. Другие компании — защищают свои интересы”, — подчеркнула Надежда Рейнгард.

Напомним, ранее сообщалось, что Bank of America лидирует в мире по количеству поданных патентных заявок в области технологии блокчейн. Последняя была подана в этом месяце — на блокчейн-систему хранения данных.

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев поддержал коллегу и отметил, что с помощью технологий блокчейн можно защищать интеллектуальные права. При этом качество, надежность и скорость деятельности существенно увеличатся.

"Важно, что уже сейчас на конференции практически все ведомства и все специалисты сказали, что мы можем сами защитить блокчейн технологии как объект интеллектуальной собственности", — добавил Ивлиев.

По его словам, выдано уже более ста патентов. При этом, в первом российском патенте, основанном на применении технологии блокчейн, ее предлагают использовать в производстве и ритейле. Упрощенно, это технология контроля качества продукции на всех этапах — от его производства до момента реализации.