Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

На фильм о криптовалюте собрали около $1 млн в криптовалюте

Экономика » Криптовалюты

Главный редактор американского Forbes Стив Форбс рассказал о влиянии блокчейна на судьбу телевидения и кинематографа.

На фильм о криптовалюте собрали около млн в криптовалюте. 385965.jpeg

Криптовалютная революция стала причиной серьезных изменений во всем финансовом секторе: благодаря ей появились новые механизмы инвестирования и новый класс криптонуворишей, готовых вложить в многообещающие проекты все свое состояние. Более того, как только принцип новой системы поймет широкая публика, в сфере станут крутиться гораздо бóльшие деньги, нежели сейчас.

По его мнению, по-настоящему серьезной движущей силой криптофинансирование может стать для сферы развлечений.

В качестве примера он приводит участника кинематографического фестиваля "Сандэнс" Дага Карра - режиссера нового сериала "Хардфорк", который повествует об антиутопическом будущем, где все построено на криптовалютах и дополненной реальности. По сюжету группа изгоев при помощи технологий блокчейна взламывает правительственные системы и делает централизованное управление невозможным.

Раньше подобных сериалов для широкой аудитории никто не снимал. Тем более в их производство не вкладывали миллионы долларов. Между тем "Хардфорк" может оказаться пророческой картиной и достоверно изобразить будущее блокчейна в общем и криптовалют в частности.

Разумеется, средства на выпуск многосерийного фильма собираются исключительно в криптовалюте.

Карр увидел большой потенциал в криптофинансировании своих проектов одним из первых. "Хардфорк" - первый в своем роде проект, поддерживаемый по новой модели.

"Для изначального финансирования и продвижения нашей затеи очевидным выбором стала платформа Steemit, именно здесь мы собрали первичные средства для запуска кампании", - заявил Карр.

Steemit - это криптовалютная интернет-площадка, где создатели различного рода контента могут зарабатывать на своем творчестве. В этой социальной сети коллектив режиссера и собрал первые $30 000 на производство анонса. В ноябре видеоролик показали на ежегодной конференции Steemit в Лиссабоне, и зрители были в полном в восторге.

"В Лиссабоне мы познакомились с людьми, которые следят за развитием проекта уже несколько месяцев и которые ждут выхода первых серий с таким же нетерпением, как мы сами. Новый способ привлечения средств позволил нам не только получить деньги на развитие проекта, но также одновременно собрать вокруг себя целевую аудиторию. А это главная мечта каждой компании-прокатчика: чтобы на фильмы по умолчанию был свой зритель. Поэтому нам успех сопутствовал бы в любом случае", - объяснил Карр.

Поиски зрителя очень важны для дела, и создатели "Хардфорка" продолжают искать поддержку в различных криптосообществах. В декабре команда Карра обратилась с предложением к пользователям криптовалюты DASH, которые выделяют значительную долю намайненных за месяц токенов на развитие проектов, связанных с криптовалютами и блокчейном.

Эта затея принесла свои плоды: пользователи DASH вложили в "Хардфорк" около $1 млн, благодаря чему начальная стадия для сериала завершилась и проект перешел в фазу активной подготовки к запуску.

Карр очень воодушевлен происходящим: "С таким стимулом начать нам было проще простого, а я никогда еще не делал первые шаги настолько скоро. Киностудии обычно тормозят процесс, но криптосообщество движется вперед с головокружительной скоростью".

Вдобавок к сериалу предвидится и игровая составляющая - на базе технологий дополненной реальности. Некоторые считают, что "Хардфорк" является скорее исключением, чем правилом, и что другие проекты, применяющие такую модель финансирования, не вызовут особого энтузиазма у пользователей криптовалют.

Создатели сериала с этим не согласны. Эрик Вэнс Уолтон, соавтор идеи сериала считает: "Нет никаких оснований сомневаться в эффективности такого подхода для любого творческого начинания, будь то музыка, полнометражная кинокартина или даже театральная постановка. Наверное, главной преградой на пути к такому решению является недостаточное понимание сути. "Хардфорк" покажет остальным, как это делается, и позволит узнать больше о технологическом прогрессе в данной сфере. К тому же мы просвещаем зрителя интересным и увлекательным способом".

Коллектив создателей сериала состоит из экспертов в области блокчейна, аналитиков криптовалютного рынка, участников кинофестиваля "Сандэнс" и голливудских актеров. Все они объединились для создания высококлассного научно-фантастического триллера, который можно будет посмотреть как на привычных сервисах потокового видео типа Netflix и Amazon Prime, так и на децентрализованных площадках. Если подобная модель производства себя оправдает, появление других подобных новинок станет вопросом времени.

Темы биткоин биткоин курс криптовалюты курс биткоина курс криптовалют биткоин +к доллару биржа криптовалют
Обсудить
Актуальная аналитика
Ближний Восток
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
Армия
"Трехлинейка" Сергея Мосина: Пять фактов о легендарной винтовке
Как отдохнуть
Почем нынче раки зимуют
Читательский топ
Ввод флота России в Азовское море напугал Украину
СМИ: американцы испытали на Сирии новейшие ракеты
Началось: Армения пошла по пути Украины
Париж попросил Москву не зацикливаться на ударах Запада по Сирии
Доклад из прошлого. Будущее России по оценкам Национального совета по разведке США
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Украина
Ввод флота России в Азовское море напугал Украину

Украинские военные обеспокоены активизацией российских боевых кораблей в Азовском море.

Ввод флота России в Азовское море напугал Украину
СМИ: американцы испытали на Сирии новейшие ракеты
Ближний Восток
СМИ: американцы испытали на Сирии новейшие ракеты
Бывший СССР
Началось: Армения пошла по пути Украины
Мир
Париж попросил Москву не зацикливаться на ударах Запада по Сирии
Мир
Не удержались: западная коалиция ударила по Сирии

Американский президент Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума.

Не удержались: западная коалиция ударила по Сирии
Путин об ударе Запада по Сирии: "История все расставит по местам"
Кремль
Путин об ударе Запада по Сирии: "История все расставит по местам"
США и Канада
СМИ: Трамп хотел разбомбить базы и ПВО России
Бывший СССР
Началось: Армения пошла по пути Украины
Мир
Дети Асада отдыхают в "Артеке"

Президент Сирии Башар Асад на встрече с российскими парламентариями рассказал, что его дети в прошлом году отдыхали в крымском лагере "Артек".

Дети Асада отдыхают в "Артеке"
Москва готова поставить Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300
Министерство обороны
Москва готова поставить Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300
Ближний Восток
Морской путь Тартус-Севастополь обсуждают Сирия и Россия
Бывший СССР
Началось: Армения пошла по пути Украины
Любовь Степушова Израиль, держись: Путин не остановит Иран Любовь Степушова Дарья Касьянова Почем нынче раки зимуют Дарья Касьянова Соломон Соловьев Астролог: рожденные 17.04 целеустремленны Соломон Соловьев
Комментарии
Мэр Пскова призвал "стереть пиндосов" с лица Земли
Мэр Пскова призвал "стереть пиндосов" с лица Земли
Мэр Пскова призвал "стереть пиндосов" с лица Земли
Мэр Пскова призвал "стереть пиндосов" с лица Земли
Такой же как Путин: Макрон назвал себя ровней президенту России
США решили купить Донбасс
США решили купить Донбасс
США решили купить Донбасс
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
США решили купить Донбасс
Началось: Армения пошла по пути Украины
Началось: Армения пошла по пути Украины
США решили купить Донбасс
США решили купить Донбасс
США решили купить Донбасс
США решили купить Донбасс
США решили купить Донбасс
Посол России предупредил США: "Дернетесь - будем сбивать и топить"
В Ереване объявили о бархатной революции
Суперкорабли ВМФ США признали "плавучими кучами мусора"
США тормознули: Россия готова к самым лютым санкциям
События недели
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут

Лидеры России, Турции и Ирана - стран-гарантов мирного переговорного процесса в Астане - собрались на прошлой неделе на совместную встречу в Анкаре. Это заседание, которое было запланировано заранее, имело особое значение, поскольку Турция стала первой зарубежной страной, которую президент Путин посетил после своего переизбрания.

По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Ближний Восток
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Почему растет смелость Азербайджана
Бывший СССР
Почему растет смелость Азербайджана
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
США и Канада
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Мир
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран
Центр. Азия
Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран
Израиль бросил вызов Ирану
Ближний Восток
Израиль бросил вызов Ирану
Что важно для России в победе Орбана в Венгрии
Евросоюз
Что важно для России в победе Орбана в Венгрии
Кого развалит вторая холодная война
Мир
Кого развалит вторая холодная война
Запад за бортом: Сирию "вывозит" могучая тройка
Ближний Восток
Запад за бортом: Сирию "вывозит" могучая тройка
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался