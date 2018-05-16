Иран надеется использовать криптовалюту в товарообмене с Россией

Тегеран считает перспективным направлением использование криптовалюты для ухода из-под влияния доллара, заявил глава комиссии по делам экономики Собрания исламского совета (парламента) Ирана Мохаммад Реза Пурэбрахими.

Как сообщает Интерфакс, "последние год-два поднимается важный вопрос об использовании криптовалют. Это один из хороших путей, чтобы обойти использование доллара, а также замена системы SWIFT.

Мы обязали Центральный банк в Иране, чтобы они уже начали заниматься разработкой предложений по использованию криптовалют", - сказал он на встрече с главой комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрием Мезенцевым.

По его словам, накануне он обсуждал эту тему в комитете Госдумы по экономической политике. "Там разделяют наше мнение. Мы сказали, что если нам удастся продвинуть эту работу, то мы будем первые страны, которые используют криптовалюту в товарообмене", - отметил Пурэбрахими.

Со своей стороны Мезенцев отметил важность развития межбанковских связей России и Ирана. "На фоне известных обстоятельств давления на нас страны, которая считает для себя возможным выстраивать систему однополярного мира, полагаем, что серьезное значение должны иметь межбанковские связи между нашими странами.

Полагаем, что перспективным видится расширение взаиморасчетов национальных валют. И, конечно, возможный вариант - формат расширения взаимодействия платежных систем - новой для России системы "Мир" и иранской платежной системы Shetab", - сказал сенатор.

По словам Мезенцева, российская сторона возлагает серьезные надежды на заседание межбанковской рабочей группы по финансовому и межбанковскому взаимодействию, которое пройдет в Тегеране 5 июля.

Ранее центральный банк Ирана запретил местным финансовым организациям заниматься цифровыми валютами из-за риска отмывания денег и финансирования терроризма. При этом, министр Ирана по информационно-коммуникационным технологиям Махмуд Ваези недавно подтвердил, что сейчас готова экспериментальная модель иранской криптовалюты.

Пурэбрахими буквально неделю назад в интервью местным СМИ отмечал, что появление криптовалюты может способствовать ряду экономических сделок и поможет обойти санкции, так как он уверен, что важнейшим преимуществом криптовалюты является отсутствие американского регулятора.

Структура криптовалюты должна быть подходящей, как для экономической деятельности Ирана, так и активно взаимодействовать с аналогичными системами на международном уровне.