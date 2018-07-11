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В Британии неохотно дают ипотеку криптоинвесторам

Экономика » Криптовалюты

Британские банки, выдающие ипотечные кредиты, отрицательно воспринимают фиатные деньги, которые были получены от операций с криптовалютой из-за опасения быть обвиненными в поддержке отмывания денег.

В Британии неохотно дают ипотеку криптоинвесторам. 389346.jpeg

Особое опасение вызывают операции, которые инвесторы проводили в декабре 2017 года - на пике стоимости всех монет, и особенно биткоина. Тогда он доходил до $20 тыс. за монету. 

Ипотечные операторы также не готовы работать с криптовалютами, хотя запросы на такие операции постоянно растут. 

По словам брокера из House and Holiday Home Mortgages, Mark Шталлард один его клиент, заработавший на инвестициях в биткоин около 40 тыс. фунтов стерлингов, столкнулся с отказами ипотечных брокеров:  "Первый ипотечный оператор, куда я обратился, спросил меня, что такое криптовалюта.

Я обратился еще в два банка и получил отказ. Когда я упомянул, откуда пришли деньги, было огромное нежелание помочь или понять проблему. Ипотечные брокеры, вообще, не готовы к этому вопросу. Исследования говорят, что все больше людей будут стучать в наши двери с располагая средствами в криптовалюте, намайнеными или приобретенными".

Еще один инвестор, на правах анонимности, сообщил, что получил отказ в выдаче ипотечного кредита от американского банка PNC в связи с тем, что происхождение его средств может относиться к продаже криптовалюты: "После того, как я сделал банку все уступки, ответил на все их вопросы, показал все свои проводки, они признали, что ставили преграды потому что часть авансового платежа получена от продажи биткойна.

И теперь они говорят, что никакая часть финансирования для авансового платежа или других платежей по ипотеке не может быть связана с продажей биткойна. Все деньги находятся в банке на сберегательном счете. Банк, держащий деньги, никогда не касался биткойн-обмена.

Говорят, неважно, как давно продавалась ...

Теперь они (представители банка) утверждают, что первоначальный взнос и все другие платежи по ипотеке не могут быть связаны с продажей биткоинов".  

Британские Skipton, Yorkshire и Coventry Building Society решились принимать средства в биткоинах, однако они проводят глубинную проверку клиентов, прежде, чем согласиться на такие операции.

Но и они видели ажиотаж в декабре 2017 года и в январе 2018 года, когда инвесторы выводили в фиатные деньги свои накопления в криптовалютах и скупали дорогие автомобили и роскошные особняки. Это при том, что операции на суммы свыше $10 тыс. априори подлежат более строгому контролю.

"В настоящее время регулирование электронных валют отсутствует, поэтому они попадают в высокорискованную категорию в отношении отмывания денег.

Кроме того, всем известно, что такие валюты популярны среди преступников, использующих их для отмывания преступных доходов", - объясняет британская Ассоциации строительных обществ региона BSA, которая представляет интересы большого количества взаимных кредиторов и депозитов в стране.

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