В Австралии построят дата-центр на солнечной энергии

В Австралии появится дата-центр, работу которого полностью обеспечат возобновляемые источники энергии за счет электростанции на солнечных батареях.

Такой проект реализует австралийская компания DC Two в угледобывающем городе Колли, примерно в 200 километрах к югу от Перта. Новый объект разрабатывает дочерняя компания DC Two D Coin, которая знимается криптомайнингом.

Проект реализует местная строительная компания Hadouken, специализирующаяся на возведении подобных объектов.

Открытие дата-центра запланировано на начало 2019 года. "Предоставляя индивидуальные недорогие варианты хостинга, специально разработанные для представителей криптовалютной индустрии по глобально конкурентоспособным ценам, DC Two и D Coin смогут привлечь интерес как к местному, так и к международному сообществу майнинговых компаний", — подчеркнули авторы проекта.

На первых этапах работы майнинговый центр будет потреблять до 4 МВт, при этом он сможет добыть около 650 BTC в год на сумму около шести миллионов долларов на основе темпов майнинга и актуальных обменных курсов. На этом этапе ожидается, что две установки обслуживают 256 IT-стойки, в которых каждая стойка способна обеспечивать до 30 кВт ИТ-нагрузки. Это второй проект предлагаемого "центра данных за сетью" в Австралии, представленный в этом году.

В мае сиднейская компания IoT Group, зарегистрированная на Австралийской бирже ценных бумаг (ASX), объявила о заключении условного соглашения с внутренним продавцом гигантского оборудования Bitcoin для добычи полезных ископаемых Bitfury, чтобы начать операцию по криптодобыче. Условия сотрудничества предстоит реализовать на майнинговом центре, построенном на выведенном из эксплуатации угольном заводе-электростанции Redbank в Хантер-Валли, Новый Южный Уэльс. Сумма сделки предварительно оценивается в 190 миллионов австралийских долларов.