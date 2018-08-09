СМИ отделалось предупреждением вместо штрафа за рекламу инвестиций в криптовалюту

Арбитражный апелляционный суд оставил решение первой инстанции в силе, которая заменила штраф в 50 тысяч рублей за размещение рекламы об инвестициях в криптовалюты на предупреждение.

Эта история начиналась так, в татарстанской газете "Единство Нижнекамск" сотрудники территориального отделения ЦБ обнаружили рекламное объявление "Инвестиции в криптовалюты. Bitcoin, Ethereum, Zcash. Сборка и настройка майнинг-ферм" с указанием номера телефона. Они сообщили об этом в местное отделение Федеральной антимонопольной службы, которое посчитало, что СМИ нарушило закон о рекламе финансовых услуг, в соответствии с которым в рекламе необходимо указать того, кто эти услуги оказывает.

За данное нарушение закона о рекламе предусмотрен штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей. При этом Федеральная антимонопольная служба снизила размер штрафа до 50 тысяч рублей с учетом смягчающих обстоятельств.

Однако издание с этим не согласилось и оспорило решение в суде.

Суд первой инстанции посчитал, что применение указанного штрафа будет носить неоправданно карательный характер, не соответствующий тяжести правонарушения и степени вины лица, привлеченного к ответственности. Такой подход был применен с учетом того, что издание впервые совершило правонарушение, является субъектом малого предпринимательства, отсутствует причинение вреда или возникновение угрозы причинения вреда безопасности государства, нет имущественного ущерба.

Впоследствии апелляционный суд согласился с судом первой инстанции. Так, в постановлении суда апелляционной инстанции отмечено: "Суд первой инстанции обоснованно посчитал, что применение штрафа в размере 50 тысяч рублей будет носить неоправданно карательный характер, не соответствующий тяжести правонарушения и степени вины лица, привлеченного к ответственности… Предупреждение отвечает общим конституционным принципам справедливости наказания, его индивидуализации, соразмерности конституционно закрепленным целям и охраняемым законным интересам, разумности и является достаточным для реализации превентивного характера мер административной ответственности".