Состоятельные граждане России держат 70% активов за рубежом

Богатые жители России, в собственности которых находятся активы свыше одного миллиона долларов, хранят в отечественных банках только 30% капитала. Речь идет о депозитах, акциях, наличности, без учета объектов недвижимости и бизнеса. Такие результаты исследования получила компания Frank RG.

Эксперты выяснили, что общий размер финансовых активов небедных граждан РФ достигает 455 миллиардов долларов, из которых 315 миллиардов хранится за пределами страны, сообщает Moneytimes.ru.

Специалисты Frank RG проводили исследование в апреле-октябре этого года. В его основу положили информацию от 11 российских банков, в том числе, от их подразделений private banking. Последние специализируются на предоставлении услуг богатым клиентам.

В 2017 году компанией Frank RG тоже проводилось аналогичное исследование. Тогда оценивались средства, размещенные в сегменте private banking под управлением зарегистрированных в нашей стране банков, сумма которых составила 7 триллионов рублей или 112 миллиардов долларов. По итогам первых шести месяцев текущего года этот показатель вырос до 8 триллионов рублей. К концу года прогнозируется рост еще на 22,3%.

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