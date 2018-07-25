Авиакомпании предупредили о подорожании авиабилетов

Топливный сбор изменится с 26 июля. Туристам, предпочитающим самолеты, придется доплатить по 200 рублей, если они привыкли к эконом- или комфорт-классу, по 400 — для бизнес-класса. Причина в увеличении стоимости керосина, отмечает "Коммерсантъ".
По его сведениям, авиакомпании называют меру вынужденной: весной почти на четверть подскочили цены на топливо. Стоит отметить, что и иностранные перевозчики предупредили о грядущем подорожании на €20-40.
Специалисты отмечают, если тенденция не изменится, то в зимнее время стоимость пакетных туров подрастет на 10%. Месяц назад от Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта звучали предупреждения о том, что они будут вынуждены изменить стоимость билетов из-за ценового поведения производителей авиационного керосина и топливозаправочных компаний.
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