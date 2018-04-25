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Источник Правда.Ру

США требуют от всех банков мира заблокировать "русские деньги"

Экономика

Американские сенаторы разослали письма крупнейшим банкам США и Европы, в которых потребовали раскрыть возможные связи клиентов банка с фигурантами из "кремлевского списка".

США требуют от всех банков мира заблокировать "русские деньги". 386351.jpeg

Как сообщает Reuters, соответствующие запросы, авторами которых стали сенаторы-демократы Джин Шахин и Шелдон Уайтхаус, были разосланы в американские банки.

Такие требования получили Bank of America, JPMorgan Chase, Citibank, а также британские банки Barclays и HSBC, немецкий Deutsche Bank и швейцарские UBS и Credit Suisse.

Таким образом, от банков требуют отчеты по всем счетам, контролируемым бизнесменами "кремлевского списка", за последние пять лет.

При этом если кредитная организация откажет в предоставлении такой информации, сенаторы грозят принять более жесткие меры, вплоть до правительственного расследования.

Напомним, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина докладывала президенту Путину, что наша страна защищена на случай отключения от межбанковской системы SWIFT и международных платежных систем. "Мы также доработали свою платежную систему, и, если что-то случится, внутри страны все операции в формате SWIFT будут работать, мы создали такой аналог", - подчеркнула Набиуллина.

Многие эксперты в Москве считают, что сегодня финансовая система России успешно преодолеет отключение SWIFT благодаря созданию новой российской платежной системы SPFS, созданной в рамках БРИКС - на нее уже перешли более 300 российских банков. Кроме того, как заявлял замглавы МИДа РФ Сергей Рябков, Россия готова к импортозамещению во всех сферах: "В ответ на новые санкции США российская сторона активизирует работу, связанную с импортозамещением и сокращением зависимости от американских платежных систем и от доллара как расчетной валюты".

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Темы сша банк россия
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