В 2019 взлетят цены даже на социально значимые продукты

Яйца, хлеб, молоко, сахар, свинина — рост цен на эти продукты ожидается в районе 4-11%. В большей степени прогноз касается сахара. Об этом сообщает Аналитический центр при Правительстве РФ.

К таким выводам специалисты пришли, учтя прогноз роста цен Министерства экономического развития, а также предполагаемый уровень инфляции, НДС и ситуацию на основных сельскохозяйственных рынках страны. Отмечается, что даже льготная ставка в 10% на данные продукты, установленная государством, не сможет повлиять на тенденцию: её спровоцируют рост инфляции и налог на добавленную стоимость на другие продукты. Особенно это скажется на товарах с длинной производительной цепочкой — если повысится стоимость на сырьё, необходимое для производства социально значимых товаров, то и рост их цен неизбежен.

Ранее "Правда.Ру" приводила данные социологов ВЦИОМ относительно общественных настроений, а также оценки граждан сложившейся экономической ситуации в стране. 57% населения считает, что в стране "средняя" экономическая ситуация, 27% — что она плохая или лишь 14% счастливчиков довольны состоянием экономики. Также среди народа на 16 пунктов упал и "индекс оценок экономической ситуации". На 23 пункта снизился индекс социального оптимизма".

При этом, как отмечается в выводах данного исследования, в целом, россияне смирились с тем, что будущее в стране будет не слишком богатым и не очень радостным, и тихо готовятся к этому будущему, запасая деньги и прочее движимое и недвижимое имущество.

По мнениям специалистов, высказавшихся специально для "Правды.Ру", растущее социальное напряжение логично. Комментируя рекоммендации по увеличению сборов и повышению региональных налогов, глава совета директоров медиахолдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин пишет, что ""если проанализировать по ссылке таблицу по пилотным регионам, где некоторые из рекомендаций были внедрены, то увидите их замечательное деление на "устойчивые тенденции развития", "средние показатели" и "невысокие показатели развития". Это притом, что и те, и другие, входящие в состав десяти, предпринимали одни и те же меры. А после такого анализа можно будет сделать вывод: выполнение рекомендаций минфина не слишком-то и увеличит доходную часть бюджета".

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