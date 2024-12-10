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Срок продажи доли иностранцев в проекте Сахалин-1 продлили

1:40
Экономика

Президент России Владимир Путин продлил срок продажи доли американской компании Exxon в проекте "Сахалин-1" до 1 января 2026 года, как указано в соответствующем указе главы государства. 

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Ранее завершение продажи планировалось до 1 января 2025 года. Стоит отметить, что сроки продажи доли Exxon уже несколько раз продлевались с момента создания нового оператора проекта "Сахалин-1" осенью 2022 года.

В осенний период 2022 года Россия перевела управление проектом "Сахалин-1" под российскую юрисдикцию. Новый оператор, зарегистрированный в Южно-Сахалинске, стал ООО "Сахалин-1", а управлением занялась дочерняя структура "Роснефти" - компания "Сахалинморнефтегаз-шельф".

Дата регистрации нового оператора, ООО "Сахалин-1", приходится на 14 октября 2022 года.

Правительство РФ дало разрешение на передачу 20% доли новому оператору индийской ONGC Videsh Limited и 30% японской Sakhalin Oil and Gas Development Co. Ltd. (Sodeco), которые выразили желание продолжить свое участие в проекте. В то же время 20% проекта принадлежат "Роснефти". Доля Exxon Neftegas (дочерняя компания ExxonMobil) составляет 30%, однако ExxonMobil объявила о своем выходе из проекта "Сахалин-1" и ухода из России в марте 2022 года.

Уточнения

«Сахали́н-1» — нефтегазовый проект, управляемый российской компанией «Сахалинморнефтегаз — Шельф», реализуемый на острове Сахалин.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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