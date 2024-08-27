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Саудовская Аравия открывает крупнейший метрополитен, который был построен в один этап

Эр-Рияд запускает крупнейшее метро в мире, которое было построено в один этап
1:05
Экономика

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) откроются 85 станций метро, поскольку в столице завершают строительство крупнейшего в мире метрополитена, возведенного в один этап, сообщает Arab News.

Эр-Рияд запускает крупнейшее метро в мире, которое было построено в один этап
Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо, CC0

Строительство началось в 2014 году, а изначально запуск планировался на 2021 год. Однако сроки неоднократно переносились, и теперь ожидается, что метро начнет функционировать до конца 2024 года.

Проект включает шесть линий, 85 станций и общую протяженность 176 км. Линии будут обслуживаться беспилотными поездами от компаний Siemens, Bombardier и Alstom.

Транспортная система Эр-Рияда (RPTP) будет включать не только железнодорожную инфраструктуру, но и 85 км автобусных маршрутов, которые интегрируют с метро.

Одна из линий соединит все пять терминалов международного аэропорта с KAFD (King Abdullah Financial District).

Уточнения

Термина́л — пункт посадки/высадки пассажиров, погрузки/выгрузки грузов, а также их буферного накопления.

Метрополите́н (от англ. Metropolitan, сокр. от Metropolitan Railway), ме́тро (фр. métro, англ. metro, сокр. the met, рус. метро́), скоростной транзи́т (англ. rapid transit), подземная железная дорога (англ. underground railway) или просто "подземка" (англ. subway, сокр. the sub, а также брит. англ. underground либо жарг. tube) — городская внеуличная железная дорога, имеющая собственный габарит, инженерно отделённая от любого другого вида общественного транспорта и пешеходного движения и предназначенная для пассажирского движения.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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