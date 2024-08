Саудовская Аравия открывает крупнейший метрополитен, который был построен в один этап

Эр-Рияд запускает крупнейшее метро в мире, которое было построено в один этап

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) откроются 85 станций метро, поскольку в столице завершают строительство крупнейшего в мире метрополитена, возведенного в один этап, сообщает Arab News.

Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо, CC0

Строительство началось в 2014 году, а изначально запуск планировался на 2021 год. Однако сроки неоднократно переносились, и теперь ожидается, что метро начнет функционировать до конца 2024 года.

Проект включает шесть линий, 85 станций и общую протяженность 176 км. Линии будут обслуживаться беспилотными поездами от компаний Siemens, Bombardier и Alstom.

Транспортная система Эр-Рияда (RPTP) будет включать не только железнодорожную инфраструктуру, но и 85 км автобусных маршрутов, которые интегрируют с метро.

Одна из линий соединит все пять терминалов международного аэропорта с KAFD (King Abdullah Financial District).

