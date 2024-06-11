Эксперт рассказал, как правильно выбирать продукты на рынке

Александр Борисов, председатель Совета по развитию потребительского рынка, поделился с NewsInfo.ru информацией о том, на что стоит обратить внимание при покупке продуктов на рынке.
На специализированных рынках мясо продается только там, где есть постоянно действующие прилавки, расположенные как стационарные объекты с наличием санитарной службы. Поэтому здесь даже бессмысленно обращаться с документами, без них они не смогут продавать.
Эксперт рассказал о системе регистрации для всех продавцов домашних овощей. Чтобы продавать свою продукцию, необходимо подать электронную заявку и подтвердить наличие товара и его происхождение.
Что касается Москвы и тех мест, где официально организована торговля, тут я не вижу никакой проблемы с происхождением товара. Она всегда обязательно описывается при электронной регистрации торгующего субъекта. А если речь идет о тех, кто вне вот этих официально разрешенных мест продажи, то это уже ответственность самого покупателя.
Эксперт советует покупателям не перекладывать всю ответственность на продавцов. Он подчёркивает, что покупатель сам должен заботиться о себе. В целом, покупки на ярмарках и рынках не связаны с большим риском, но осторожность всё же не помешает..
Наверняка каждый садовод сталкивался с такими неприятными заболеваниями огурцов, как мучнистая роса и прикорневая гниль. Эти болезни могут нанести серьёзный урон урожаю, но избавиться от них можно простым и доступным народным средством - обычной зелёнкой.