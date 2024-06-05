К 2027 году Китай создаст систему управления выбросами углекислого газа

Китай готовится к выполнению обязательств по выбросам углекислого газа

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цель Парижского соглашения по климату — снизить темпы глобального потепления. Вступило оно в силу в 2016 году. Участниками являются 195 стран.

Фото: t.me/infantmilitario is licensed under public domain

Россия подписала соглашение в 2016 году. США в 2020 году вышли из соглашения, однако в 2021 году присоединились вновь.

Снизить темпы глобального потепления готовится и Китай. К 2027 году страна намерена создать систему управления выбросами углекислого газа. К указанному году планируется опубликовать стандарты расчета углеродного следа примерно для 100 основных продуктов, а к 2030 году увеличить это число до 200. Согласно плану, Китай будет уделять пристальное внимание торговой политике, связанной с выбросами углерода, по всему миру, укреплять взаимное доверие и способствовать согласованию международных стандартов в отношении углеродного следа.