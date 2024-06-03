80% онлайн-заказов в России приходится на регионы за пределами Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области

В российских регионах растет спрос на онлайн-доставки продуктов питания и товаров

2:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Рынок доставки продуктов и товаров в России сегодня активно развивается и предлагает широкий спектр услуг для потребителей. Один из основных факторов, способствующих этому развитию, – увеличение числа интернет-магазинов и популярность онлайн-шопинга в период пандемии и после.

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Примечательно, что 80% онлайн-заказов приходится на регионы за пределами Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом сообщил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. Рост сегмента e-grocery заметен в Сибири и на Дальнем Востоке. В первые месяцы 2024 года рынок доставки продуктов и товаров повседневного спроса вырос до 310 млрд рублей.

На рынке доставки продуктов в России активно работают как крупные розничные сети, такие как X5 Group, "Магнит", так и стартапы и специализированные сервисы. Кроме того, популярными стали сервисы доставки еды и других товаров из ресторанов и магазинов, такие как "ВкусВилл", "Яндекс.Еда", "Азбука вкуса".

Существует несколько основных типов доставки продуктов и товаров в России: курьерская доставка, самовывоз из пунктов выдачи, доставка через почтовые службы и платформы агрегаторов. Кроме того, некоторые компании предлагают услуги доставки с использованием роботов и дронов.

Рынок доставки продуктов и товаров в России предлагает потребителям удобные и быстрые способы приобретения необходимых товаров без посещения магазина. Кроме того, многие компании предлагают широкий ассортимент продуктов и услуг, а также акции, скидки и промо-коды, делая покупки еще более выгодными для потребителей.

В целом, рынок доставки продуктов и товаров в России представляет собой динамично развивающийся сегмент розничной торговли, который удовлетворяет растущий спрос на услуги доставки среди потребителей.