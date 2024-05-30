Российские власти объяснили прекращение публикации данных о производстве бензина

Росстат принял решение об отказе от публикации статистических данных о производстве бензина в стране.
Этот шаг, как сообщает ТАСС, был обоснован в Минэнерго РФ необходимостью предотвращения возможных манипуляций на рынке, особенно в контексте современной геополитической обстановки.
Представители министерства подчеркнули, что "прекращение публикации статистики о производстве бензина способствует укреплению надежности внутреннего энергетического рынка и повышению общей энергетической безопасности страны".
В то же время отмечается, что данные о производстве дизельного топлива и ценах на нефтепродукты будут продолжать предоставляться в соответствии с прежним режимом.
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