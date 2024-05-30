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Кто заплатит больше? Новая налоговая реформа повлияет на эти профессии

Стало известно, кто может попасть под повышенный НДФЛ

1:08
Экономика

Министерство финансов решительно настроено внедрить прогрессивную шкалу налогообложения и уже объявило уровни доходов, при которых планируется повышение НДФЛ.

Стало известно, кто может попасть под повышенный НДФЛ
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Изменения в налоговом законодательстве ведомство представило Правительству 28 мая. "Парламентская газета" узнала, какие профессии могут коснуться эти фискальные изменения.

Заявленная сумма в 2,4 миллиона рублей, после которой подоходный налог будет увеличен, подразумевает, что ежемесячный доход должен составлять от 200 тысяч рублей. Таким образом, согласно данным Росстата о зарплатах россиян за 2023 год, в 15-процентный налоговый диапазон попадают, например, консультанты по управлению (их средняя зарплата в 2023 году составила 229 547,1 рубля) и разработчики программного обеспечения (со средней зарплатой 212 235 рублей).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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