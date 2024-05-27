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Летний заработок для школьников: 7 самых выгодных вариантов

Где подработать школьникам летом

2:03
Экономика

Летние каникулы — отличное время для школьников не только отдохнуть, но и заработать первые деньги.

Где подработать школьникам летом
Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Саноцька is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Директор по развитию кадрового агентства "Стафф-АП" Елена Лимонова отмечает, что каждый второй российский школьник работает в летний период, а 72% студентов успешно совмещают учебу с работой, сообщает "Газета.Ru".

Итак, какие возможности существуют для школьников на лето?

Работа курьером — один из самых популярных вариантов летней подработки. Эта работа не требует особых навыков и позволяет за короткое время заработать приличную сумму.

Работа официантом в кафе или ресторане — еще один популярный выбор. Официанты могут получать не только фиксированную ставку, но и чаевые, что делает эту работу привлекательной для молодежи.

Для тех, кто любит кофе и хочет научиться его готовить, работа бариста — отличный вариант. Эта работа предполагает взаимодействие с клиентами и освоение новых навыков, которые могут пригодиться в будущем.

Промоутер — это человек, который рекламирует товары или услуги на улицах или в торговых центрах. Работа промоутером подходит для общительных и активных школьников, готовых проводить много времени на ногах.

Работа вожатым в детском лагере — прекрасный способ провести лето на природе, завести новых друзей и научиться работать с детьми. Это ответственная работа, но она дарит массу положительных эмоций и полезного опыта.

Школьники, которые любят писать, могут попробовать себя в роли копирайтера. Создание текстов для сайтов, блогов и социальных сетей — это возможность заработать деньги, развивая свои навыки письма.

Работа эсэмэмщиком подразумевает ведение и продвижение аккаунтов в социальных сетях. Школьники, активно пользующиеся соцсетями, могут применять свои знания на практике и получать за это деньги.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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