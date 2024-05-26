Планируется около 2000 тонн черешни в 2024 году: кубанские аграрии уже начали собирать ягоду

В 2024 году аграрии Краснодарского края, под руководством губернатора Вениамина Кондратьева, направляют свои усилия на сбор значительного урожая черешни.
Планируется собрать около 2 тысяч тонн этого ароматного плода. На текущий момент уже собрано почти 100 тонн, причем основные объемы происходят из садов Ейского и Славянского районов.
Для поддержки садоводов и стимулирования производства фруктов в регионе действуют различные меры поддержки. Среди них компенсация затрат на создание новых садов и предоставление субсидий на уход за ними до первого урожая. Эти меры направлены на обеспечение устойчивого развития садоводческого сектора в регионе, сообщает ТАСС.
Краснодарский край является одним из ключевых производителей ягодных культур в России. Он играет значительную роль в обеспечении страны фруктами и ягодами, предоставляя до 40% общего урожая. При этом основная доля производства приходится на хозяйства населения, что подчеркивает важность роли малых и средних садоводческих предприятий в региональной экономике.
Муравьи могут представлять серьезную проблему для жителей домов и коттеджей, особенно в летнее время. Они могут проникнуть в дом через щели и щелочки, искать еду на кухне, испортить продукты или даже нанести вред дому. Поэтому важно знать, как прогнать муравьев с участка, чтобы избавиться от этой назойливой проблемы.