Планируется около 2000 тонн черешни в 2024 году: кубанские аграрии уже начали собирать ягоду

В 2024 году на Кубани планируют собрать около двух тысяч тонн черешни

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году аграрии Краснодарского края, под руководством губернатора Вениамина Кондратьева, направляют свои усилия на сбор значительного урожая черешни.

Фото: pixabay.com by Hans Braxmeier is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Планируется собрать около 2 тысяч тонн этого ароматного плода. На текущий момент уже собрано почти 100 тонн, причем основные объемы происходят из садов Ейского и Славянского районов.

Для поддержки садоводов и стимулирования производства фруктов в регионе действуют различные меры поддержки. Среди них компенсация затрат на создание новых садов и предоставление субсидий на уход за ними до первого урожая. Эти меры направлены на обеспечение устойчивого развития садоводческого сектора в регионе, сообщает ТАСС.

Краснодарский край является одним из ключевых производителей ягодных культур в России. Он играет значительную роль в обеспечении страны фруктами и ягодами, предоставляя до 40% общего урожая. При этом основная доля производства приходится на хозяйства населения, что подчеркивает важность роли малых и средних садоводческих предприятий в региональной экономике.