Удивительно: баранина дорожает быстрее, чем криптовалюты! А как заработать на этом?

Цены на баранину у производителей за последний год подскочили на 30-40 процентов в зависимости от типа мяса.
Этот рост оказался сюрпризом для многих чиновников, которые отрицают наличие дефицита этого продукта на российском рынке. Информация об этом поступила из Росстата и была опубликована в материале РБК.
По данным Росстата, в марте текущего года цены на парную, остывшую или охлажденную баранину выросли на 33,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на замороженную баранину цены поднялись на 41,5 процента.
Другие виды мяса подорожали в меньшей степени: парная, остывшая или охлажденная свинина подорожала на 16,8 процента, а замороженная свинина — на 13 процентов.
Единственным конкурентом по росту цен для баранины оказалась охлажденная птица, цены на которую выросли на 33,3 процента.
В то время как в Минсельхозе отвергли заявления о нехватке баранины на рынке. По их оценкам, текущее количество скота удовлетворяют потребности внутреннего рынка, а объемы экспорта остаются незначительными и не оказывают влияния на уровень цен.
В министерстве также подчеркнули, что в регионах, где баранина традиционно популярна, скот чаще всего выращивается для собственного потребления, и, следовательно, цены на нее не зависят от оптовых продаж.
Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сфотографировалась в яркой юбке. Знатоки вычислили стоимость наряда жены юмориста.