Удивительно: баранина дорожает быстрее, чем криптовалюты! А как заработать на этом?

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В России неожиданно выросли цены на баранину

1:36
Экономика

Цены на баранину у производителей за последний год подскочили на 30-40 процентов в зависимости от типа мяса.

В России неожиданно выросли цены на баранину
Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Этот рост оказался сюрпризом для многих чиновников, которые отрицают наличие дефицита этого продукта на российском рынке. Информация об этом поступила из Росстата и была опубликована в материале РБК.

По данным Росстата, в марте текущего года цены на парную, остывшую или охлажденную баранину выросли на 33,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на замороженную баранину цены поднялись на 41,5 процента.

Другие виды мяса подорожали в меньшей степени: парная, остывшая или охлажденная свинина подорожала на 16,8 процента, а замороженная свинина — на 13 процентов.

Единственным конкурентом по росту цен для баранины оказалась охлажденная птица, цены на которую выросли на 33,3 процента.

В то время как в Минсельхозе отвергли заявления о нехватке баранины на рынке. По их оценкам, текущее количество скота удовлетворяют потребности внутреннего рынка, а объемы экспорта остаются незначительными и не оказывают влияния на уровень цен.

В министерстве также подчеркнули, что в регионах, где баранина традиционно популярна, скот чаще всего выращивается для собственного потребления, и, следовательно, цены на нее не зависят от оптовых продаж.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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