Итальянские макароны по-прежнему в почёте у россиян: обнаружена интересная тенденция

Российский рынок макаронных изделий продолжает проявлять "живучесть" и динамичное развитие, несмотря на экономические и политические вызовы.
Офлайн-продажи сухих макаронных изделий показывают замедление, что связано с изменениями в предпочтениях потребителей и возможными экономическими трудностями. Однако, рост онлайн-канала компенсирует это снижение, что отражает растущий тренд к онлайн-шопингу и удобству покупок через интернет, сообщает РИА Новости со ссылкой на NielsenIQ.
Ведущие бренды на рынке макаронных изделий, такие как Barilla и Maltagliati, продолжают удерживать свои позиции в топ-5, демонстрируя стабильную популярность среди потребителей. Несмотря на временное замораживание инвестиций и рекламной деятельности, итальянская компания Barilla продолжает свою деятельность на российском рынке через свою дочернюю компанию "Барилла Рус".
Компания "СИ Групп", являющаяся крупнейшим дистрибьютором бакалейной продукции в России, также занимает значимую позицию на рынке макаронных изделий.
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