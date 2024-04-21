Итальянские макароны по-прежнему в почёте у россиян: обнаружена интересная тенденция

NielsenIQ: россияне продолжают покупать макароны итальянских брендов

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российский рынок макаронных изделий продолжает проявлять "живучесть" и динамичное развитие, несмотря на экономические и политические вызовы.

Фото: Own work by Popo le Chien is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Офлайн-продажи сухих макаронных изделий показывают замедление, что связано с изменениями в предпочтениях потребителей и возможными экономическими трудностями. Однако, рост онлайн-канала компенсирует это снижение, что отражает растущий тренд к онлайн-шопингу и удобству покупок через интернет, сообщает РИА Новости со ссылкой на NielsenIQ.

Ведущие бренды на рынке макаронных изделий, такие как Barilla и Maltagliati, продолжают удерживать свои позиции в топ-5, демонстрируя стабильную популярность среди потребителей. Несмотря на временное замораживание инвестиций и рекламной деятельности, итальянская компания Barilla продолжает свою деятельность на российском рынке через свою дочернюю компанию "Барилла Рус".

Компания "СИ Групп", являющаяся крупнейшим дистрибьютором бакалейной продукции в России, также занимает значимую позицию на рынке макаронных изделий.