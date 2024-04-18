Больше трёх миллиардов рублей: стали известны расходы российских компаний в Telegram

Российские компании в 2023 году потратили на продвижение в Telegram 3,7 млрд рублей

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские компании активно инвестируют в продвижение своих продуктов и услуг в популярном мессенджере Telegram.

Фото: PxHere is licensed under CC0

По данным Роскомнадзора, только за 2023 год на рекламу в этой платформе было потрачено целых 3,7 миллиарда рублей. Эта информация была опубликована изданием "Ведомости".

Данные о расходах на рекламу в Telegram компании передают в Единый реестр интернет-рекламы, оператором которого выступает Роскомнадзор. По сведениям Ассоциации развития интерактивной рекламы, рынок инфлюенс-маркетинга (рекламы в социальных сетях у блогеров) за год вырос на 50 процентов и достиг 18 миллиардов рублей.

Ведущие специалисты в области рекламы отмечают, что рост доходов на платформе Telegram наблюдается в основном у авторских блогеров. К примеру, доходы от рекламы в Telegram-канале дизайнера Артемия Лебедева выросли на 70 процентов и достигли 123 миллиона рублей за прошлый год.