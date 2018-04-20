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Источник Правда.Ру

В Берлине объяснили, что сделают с санкциями США против России

Экономика

Власти Берлина заявили, что "озабочены" санкциями США в отношении России и их влиянием на немецкую промышленность.  

В Берлине объяснили, что сделают с санкциями США против России. 386172.jpeg

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, "мы будем там, где затронуты интересы немецких компаний, немецкой промышленности, конечно, на всех рабочих уровнях обозначать свои позиции, чётко обозначать, где мы озабочены и видим нежелательные эффекты". 

По его словам, в Германии считают "весьма желательным" обсуждение введения новых санкций против России между США и ЕС.

"Правда.Ру" ранее сообщила, что министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль раскритиковал планы США ввести против России новые санкции, которые могут напрямую затронуть европейские фирмы - участницы проекта "Северный поток - 2".

При этом единственным путем урегулирования российско-украинского конфликта Зигмар Габриэль назвал размещение миротворческой миссии ООН на востоке Украины. Готовность Кремля вести переговоры на эту тему Габриэль оценил позитивно. 

Если же Россия согласится на присутствие "голубых касок" в Донбассе, то, как заявил Габриэль, "ей надо что-либо дать взамен, чем-либо вознаградить", и предложил рассмотреть вопрос частичной отмены санкций.  

Маршрут "Северного потока - 2" пройдет через территориальные и исключительные экономические зоны нескольких стран: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. 

"Правда.Ру" ранее писала, что газпровод "Северный поток - 2" будет достроен вопреки активному противодействию США, ЕС и Киева.

 

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Темы сша германия
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