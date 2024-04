Ученые бьют тревогу: цены на продукты питания будут расти каждый год все больше и больше

Исследование, проведенное немецкими учеными Джессикой Боксолл и Майклом Хедом, указывает на то, что глобальное потепление станет причиной растущих цен на продовольствие на уровне от 0,9% до 3,2% к 2035 году.

Фото: freepik.com by ijeab is licensed under public domain