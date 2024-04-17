Ученые бьют тревогу: цены на продукты питания будут расти каждый год все больше и больше

Ученые предупредили о необратимом росте цен на продукты питания

Исследование, проведенное немецкими учеными Джессикой Боксолл и Майклом Хедом, указывает на то, что глобальное потепление станет причиной растущих цен на продовольствие на уровне от 0,9% до 3,2% к 2035 году.

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Это жестокая реальность, подтвержденная данными, которая свидетельствует о том, что все больше людей в мире лишатся доступа к разнообразной и сбалансированной пище.

Особенно сильно на изменении цен почувствует себя Африка, в частности, Гана — страна, в которой уровень продовольственной безопасности уже сейчас находится под серьезной угрозой из-за аномальной жары.

Вопрос продовольственной инфляции далеко не только о цифрах на ценниках в магазинах. Последствия изменения климата отражаются на производстве продовольствия, ухудшая условия для сельского хозяйства из-за вредителей, болезней и аномальных погодных условий. Это создает цепочку проблем, приводящую к росту цен и уменьшению доступности пищи для населения.

Информирование населения о климатических изменениях и принятие соответствующих мер на государственном уровне могут смягчить последствия наступающего голода. Для противодействия этим угрозам важно снижение выбросов парниковых газов и диверсификация экономики.